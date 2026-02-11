AC खरीदने का सुनहरा मौका! यहां पर 1.5 टन Window ACs पर मिल रहा है 50% तक भारी डिस्काउंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Window AC Discout: अगर आप इस साल गर्मियों में नया एयर कंडीशनर लेने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है. आमतौर पर जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, AC की कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं. लेकिन अभी यानी सीजन शुरू होने से पहले Flipkart पर 1.5 टन Window ACs पर जबरदस्त छूट दी जा रही है. कई नामी ब्रांड्स के मॉडल्स पर सीधे 50 फीसदी तक की कटौती देखने को मिल रही है जिससे जेब पर बोझ काफी हल्का हो जाता है.

बड़े ब्रांड्स पर मिल रही है भारी छूट

Flipkart की इस ऑफ-सीजन सेल में Voltas, LG, Samsung, Blue Star, Lloyd, Haier, Godrej जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि आपको क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ-साथ कीमत में भी बड़ा फायदा मिल रहा है. 1.5 टन Window AC, जो मिड-साइज कमरों के लिए परफेक्ट माने जाते हैं अब सामान्य कीमत से काफी कम दाम पर उपलब्ध हैं.

Voltas और Blue Star के AC हुए सस्ते

Voltas का 1.5 टन Window AC, जो आमतौर पर करीब 43 हजार रुपये का आता है, इस समय काफी कम कीमत पर मिल रहा है. Flipkart पर चल रही छूट के बाद इसकी कीमत लगभग 27 हजार रुपये के आसपास पहुंच गई है. इसके अलावा एक्सचेंज और बैंक ऑफर जोड़ दिए जाएं तो कीमत और भी घट सकती है.

वहीं Blue Star का 1.5 टन Window AC भी शानदार डील के साथ उपलब्ध है. करीब 39,500 रुपये की लिस्टेड कीमत वाला यह मॉडल अब लगभग 26–27 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाता है.

LG के प्रीमियम और बजट ऑप्शन दोनों उपलब्ध

LG के 1.5 टन Window ACs पर भी बड़ी कटौती देखने को मिल रही है. अगर आप ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी चाहते हैं तो 5-स्टार मॉडल अब अपनी असली कीमत से लगभग आधे दाम पर मिल रहा है. वहीं कम बजट वालों के लिए 3-स्टार वेरिएंट भी भारी छूट के साथ उपलब्ध है जिससे LG का भरोसा अब ज्यादा किफायती बन गया है.

Whirlpool और Carrier पर भी शानदार ऑफर

Whirlpool और Carrier जैसे ब्रांड्स भी इस सेल में पीछे नहीं हैं. इन दोनों के 1.5 टन Window ACs पर 35 से 45 फीसदी तक की छूट दी जा रही है जिससे इनकी कीमतें 27 से 28 हजार रुपये के बीच आ गई हैं. इस रेंज में इतने भरोसेमंद ब्रांड का AC मिलना आम दिनों में मुश्किल होता है.

क्यों अभी खरीदना है सबसे समझदारी

ऐसे ऑफर खासतौर पर गर्मी शुरू होने से पहले ही देखने को मिलते हैं. जैसे ही डिमांड बढ़ेगी कीमतें फिर ऊपर चली जाएंगी. अगर आप कम खर्च में ज्यादा ठंडक चाहते हैं और बाद में पछताना नहीं चाहते तो अभी AC खरीदना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

