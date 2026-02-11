हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsAC खरीदने का सुनहरा मौका! यहां पर 1.5 टन Window ACs पर मिल रहा है 50% तक भारी डिस्काउंट

AC खरीदने का सुनहरा मौका! यहां पर 1.5 टन Window ACs पर मिल रहा है 50% तक भारी डिस्काउंट

Window AC Discout: अगर आप इस साल गर्मियों में नया एयर कंडीशनर लेने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 Feb 2026 01:57 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Window AC Discout: अगर आप इस साल गर्मियों में नया एयर कंडीशनर लेने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है. आमतौर पर जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, AC की कीमतें भी आसमान छूने लगती हैं. लेकिन अभी यानी सीजन शुरू होने से पहले Flipkart पर 1.5 टन Window ACs पर जबरदस्त छूट दी जा रही है. कई नामी ब्रांड्स के मॉडल्स पर सीधे 50 फीसदी तक की कटौती देखने को मिल रही है जिससे जेब पर बोझ काफी हल्का हो जाता है.

बड़े ब्रांड्स पर मिल रही है भारी छूट

Flipkart की इस ऑफ-सीजन सेल में Voltas, LG, Samsung, Blue Star, Lloyd, Haier, Godrej जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स शामिल हैं. इसका मतलब यह है कि आपको क्वालिटी और परफॉर्मेंस के साथ-साथ कीमत में भी बड़ा फायदा मिल रहा है. 1.5 टन Window AC, जो मिड-साइज कमरों के लिए परफेक्ट माने जाते हैं अब सामान्य कीमत से काफी कम दाम पर उपलब्ध हैं.

Voltas और Blue Star के AC हुए सस्ते

Voltas का 1.5 टन Window AC, जो आमतौर पर करीब 43 हजार रुपये का आता है, इस समय काफी कम कीमत पर मिल रहा है. Flipkart पर चल रही छूट के बाद इसकी कीमत लगभग 27 हजार रुपये के आसपास पहुंच गई है. इसके अलावा एक्सचेंज और बैंक ऑफर जोड़ दिए जाएं तो कीमत और भी घट सकती है.

वहीं Blue Star का 1.5 टन Window AC भी शानदार डील के साथ उपलब्ध है. करीब 39,500 रुपये की लिस्टेड कीमत वाला यह मॉडल अब लगभग 26–27 हजार रुपये में खरीदा जा सकता है जो इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाता है.

LG के प्रीमियम और बजट ऑप्शन दोनों उपलब्ध

LG के 1.5 टन Window ACs पर भी बड़ी कटौती देखने को मिल रही है. अगर आप ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी चाहते हैं तो 5-स्टार मॉडल अब अपनी असली कीमत से लगभग आधे दाम पर मिल रहा है. वहीं कम बजट वालों के लिए 3-स्टार वेरिएंट भी भारी छूट के साथ उपलब्ध है जिससे LG का भरोसा अब ज्यादा किफायती बन गया है.

Whirlpool और Carrier पर भी शानदार ऑफर

Whirlpool और Carrier जैसे ब्रांड्स भी इस सेल में पीछे नहीं हैं. इन दोनों के 1.5 टन Window ACs पर 35 से 45 फीसदी तक की छूट दी जा रही है जिससे इनकी कीमतें 27 से 28 हजार रुपये के बीच आ गई हैं. इस रेंज में इतने भरोसेमंद ब्रांड का AC मिलना आम दिनों में मुश्किल होता है.

क्यों अभी खरीदना है सबसे समझदारी

ऐसे ऑफर खासतौर पर गर्मी शुरू होने से पहले ही देखने को मिलते हैं. जैसे ही डिमांड बढ़ेगी कीमतें फिर ऊपर चली जाएंगी. अगर आप कम खर्च में ज्यादा ठंडक चाहते हैं और बाद में पछताना नहीं चाहते तो अभी AC खरीदना सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

यह भी पढ़ें:

बच्चों की मानसिक सेहत पर बढ़ रहा खतरा? इन गेम्स को लेकर भारत में बढ़ती चिंता, जानिए पूरी जानकारी

Published at : 11 Feb 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Windows AC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'बिना परमिशन गर्भाशय निकलवा ...'उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना ने किया दिल दहला देने वाला खुलासा
उदित नारायण पर पहली पत्नी ने लगाया संगीन आरोप, रंजना ने बताया- 'बिना परमिशन गर्भाशय..'
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Organ Shutdown Timeline: मौत के बाद सबसे पहले कौन सा अंग काम करना करता है बंद, ब्रेन-किडनी या फिर हार्ट? जानिए जवाब
मौत के बाद सबसे पहले कौन सा अंग काम करना करता है बंद, ब्रेन-किडनी या फिर हार्ट? जानिए जवाब
शिक्षा
RRB JE 2026: आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?
आरआरबी जेई परीक्षा 2026 की नई तारीखें हुईं जारी, जानें कैंडिडेट्स के लिए क्या है जरूरी?
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget