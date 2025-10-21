हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsकम बजट में क्लीन हवा! 5000 रुपये के अंदर खरीदें घर का प्रदूषण खत्म करने वाले टॉप एयर प्यूरीफायर्स

Air Purifiers Under 5000: दिल्ली-एनसीआर और अन्य महानगरों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है. ऐसे में साफ और ताज़ी हवा में सांस लेना एक चुनौती बन जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Oct 2025 11:59 AM (IST)
Preferred Sources

Air Purifiers Under 5000: दिल्ली-एनसीआर और अन्य महानगरों में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है. ऐसे में साफ और ताज़ी हवा में सांस लेना एक चुनौती बन जाता है. कई परिवार अब एयर प्यूरीफायर का सहारा ले रहे हैं ताकि घर के अंदर की हवा को प्रदूषणमुक्त रखा जा सके. अच्छी बात यह है कि अब स्वच्छ हवा पाने के लिए भारी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. 5000 रुपये से कम कीमत में भी ऐसे कई प्रभावी एयर प्यूरीफायर्स मौजूद हैं जो धूल, धुएं और हानिकारक कणों को फ़िल्टर कर घर का माहौल शुद्ध बनाते हैं.

Honeywell Air Purifier

Honeywell का एयर प्यूरीफायर अपनी उन्नत फ़िल्ट्रेशन तकनीक के लिए जाना जाता है. इसमें True HEPA फ़िल्टर लगाया गया है जो 99.97% तक सूक्ष्म कणों को पकड़ लेता है. इसके साथ Activated Carbon प्री-फ़िल्टर घर की बदबू और हानिकारक गैसों को खत्म करता है.

यह सिस्टम ऊर्जा की बचत करने वाला है और ENERGY STAR के साथ-साथ AHAM Certified भी है जिससे इसका प्रदर्शन प्रमाणित होता है. इस एयर प्यूरीफायर में Wi-Fi और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटो टाइमर, और फ़िल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सिर्फ 4,999 रुपये की कीमत में यह घर के अंदर की हवा को शुद्ध बनाए रखने का एक स्मार्ट विकल्प बन जाता है.

Eureka Forbes AP 150

यदि आप छोटे या मध्यम आकार के कमरे में रहते हैं तो Eureka Forbes AP 150 आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. यह एयर प्यूरीफायर अपनी 360 डिग्री Surround Air Intake Technology के कारण पूरे कमरे की हवा को जल्दी से साफ करता है.

इसके तीन-स्तरीय फ़िल्ट्रेशन सिस्टम में एक Pre-Filter, एक Activated Carbon Filter और एक True H13 HEPA Filter शामिल है जो हवा में मौजूद 0.1 माइक्रॉन तक के सूक्ष्म कणों को खत्म कर देता है. इसकी CADR रेटिंग 150 m³/hr है जो इसे बेहद प्रभावी बनाती है. करीब 4,990 रुपये की कीमत पर यह मॉडल प्रदूषण से राहत दिलाने में पूरी तरह सक्षम है.

Ambrane AeroBliss Auto

Ambrane AeroBliss Auto एक ऐसा डिवाइस है जो न केवल आपकी कार बल्कि छोटे कमरे या डेस्क के लिए भी एयर प्यूरीफायर का काम करता है. यह एक 2-in-1 गैजेट है जो हवा को साफ करने के साथ-साथ एक अरोमा डिफ्यूज़र के रूप में भी काम करता है. इसमें चार-स्तरीय फ़िल्ट्रेशन तकनीक दी गई है जिसमें Pre-Filter, HEPA 13 Filter, Activated Carbon, और Negative Ion Technology शामिल हैं.

यह संयोजन 99.97% तक की धूल और एलर्जन को हटाने में सक्षम है. इसके संचालन की आवाज़ बेहद कम है, केवल 45 dB, और यह USB से चलता है जो इसे हर जगह इस्तेमाल करने योग्य बनाता है. कीमत लगभग 3199 रुपये है जो इसे बजट सेगमेंट में एक आकर्षक विकल्प बनाती है.

BePURE B1

BePURE B1 उन लोगों के लिए आदर्श विकल्प है जो मध्यम से बड़े कमरों (लगभग 500 sq. ft. तक) के लिए एक भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर चाहते हैं. यह डिवाइस चार-स्तरीय फ़िल्ट्रेशन सिस्टम से लैस है, जिसमें Pre-Filter, True HEPA H13 Filter और Activated Carbon Filter शामिल हैं. यह संयोजन हवा से 0.1 माइक्रॉन तक के प्रदूषक कणों को हटाता है.

इसका CADR 180 m³/hr है जिससे यह हवा को जल्दी साफ कर देता है. इसके साथ i-Sense Air Quality Monitoring, Touch Display, Remote Control, Sleep Mode, और Child Lock जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. 40W की पावर खपत के साथ और 4,499 रुपये की कीमत में, यह एयर प्यूरीफायर बड़े स्पेस के लिए एक शानदार विकल्प साबित होता है.

गेमर्स के लिए खुशखबरी! GTA 6 की कीमत, रिलीज़ डेट और जबरदस्त फीचर्स का हो गया खुलासा, यहां जानिए सब कुछ

Published at : 21 Oct 2025 11:57 AM (IST)
