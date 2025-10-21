GTA 6 का इंतज़ार अब लगभग खत्म होने वाला है. कुछ ही महीनों में यह बहुप्रतीक्षित गेम लॉन्च होने जा रहा है और इंटरनेट पर इससे जुड़ी लीक और अफवाहों ने पहले ही गेमिंग वर्ल्ड में हलचल मचा दी है. कीमत से लेकर गेमप्ले, किरदारों और एडिशन तक कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं. यहां हम आपको बताते हैं GTA 6 से जुड़ी हर जरूरी बात.

गेमप्ले, कैरेक्टर्स और साइज

GTA 6 में पहली बार एक महिला मुख्य किरदार लूसिया (Lucia) को पेश किया जाएगा जिसके साथ उसका पार्टनर जेसन (Jason) नजर आएगा. ये दोनों किरदार वास्तविक अपराधी जोड़ी बॉनी और क्लाइड से प्रेरित बताए जा रहे हैं. इसके अलावा, गेम में राउल बटिस्टा, कैल हैम्पटन, और बूबी आइक जैसे अन्य किरदार भी शामिल होंगे. गेम में दिन-रात का बदलता माहौल, यथार्थपूर्ण मौसम और शानदार एनिमेशन इसे और भी आकर्षक बनाएंगे.

इन-गेम सोशल मीडिया और ‘लव मीटर’ फीचर

सबसे रोचक लीक यह है कि GTA 6 में एक इन-गेम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होगा जिसे गेम के किरदार इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही, लूसिया और जेसन के बीच एक ‘लव मीटर’ या रिलेशनशिप मीटर भी जोड़ा गया है जो कहानी की दिशा को प्रभावित करेगा यानी खिलाड़ी के फैसले अब कहानी बदल सकते हैं.

वापस लौटेगी वाइस सिटी, नए इलाकों का भी मज़ा

GTA 6 में Vice City को फिर से ज़िंदा किया गया है जहां चमक-दमक, लग्जरी लाइफस्टाइल और अपराध की दुनिया एक साथ दिखाई देगी. इसके अलावा, गेम में Mount Kalaga, Ambrosia, Grassrivers, और Port Gellhorn जैसे नए क्षेत्र भी जोड़े गए हैं जिससे यह ओपन-वर्ल्ड पहले से कहीं बड़ा और रोमांचक हो जाएगा.

प्लेटफ़ॉर्म्स और लॉन्च डिटेल्स

शुरुआत में GTA 6 को PlayStation 5, PS5 Slim, PS5 Pro, Xbox Series X और Xbox Series S के लिए रिलीज़ किया जाएगा. वहीं, PC वर्ज़न को गेम रिलीज़ के लगभग डेढ़ साल बाद लॉन्च किए जाने की संभावना है.

Rockstar Games ने आधिकारिक तौर पर GTA 6 की रिलीज़ डेट 26 मई 2026 तय की है. यह तीन एडिशन में उपलब्ध होगा Standard Edition 8,999 रुपये, Deluxe Edition 13,999 रुपये और Collector’s Edition लगभग 39,999 रुपये. Collector’s Edition में विशेष बोनस आइटम्स, एक्सक्लूसिव कार स्किन्स और प्रीमियम गेमिंग कंटेंट मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp पर अब खत्म होगा AI का खेल! OpenAI को मिलने वाला है तगड़ा झटका