आईफोन यूजर्स के लिए एक शानदार प्राइवेसी फीचर आने वाला है, जिसके बाद उनकी लोकेशन का सटीक पता लगाना मुश्किल हो जाएगा. ऐप्पल अपकमिंग iOS 26.3 अपडेट में यह फीचर रोल आउट करेगी, जिसकी मदद से यूजर अपने नेटवर्क कैरियर से अपनी सटीक लोकेशन हाइड कर पाएंगे. इस फीचर को iOS 26.3 के बीटा वर्जन में स्पॉट किया गया है और यह नेटवर्क कैरियर की एक्सेस वाले लोकेशन डेटा को लिमिट कर देगा. इससे यूजर को अपनी प्राइवेसी पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा.

नए फीचर से क्या बदल जाएगा?

अभी आप जिस कंपनी की सिम यूज करते हैं, वह मोबाइल टावर का यूज कर आपकी सटीक लोकेशन का पता लगा सकती है कि आप किसी गली में कहां खड़े हैं. अब इसे रोकने के लिए ऐप्पल 'लिमिट प्रीसाइज लोकेशन' नाम से नया फीचर ला रही है. इसे इनेबल करने के बाद मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपकी एकदम सटीक लोकेशन का पता नहीं लगा पाएगी. ऐप्पल का कहना है कि इस फीचर के बाद कंपनियां केवल उस इलाके का पता लगा पाएगी, जहां आप खड़े हैं. उन्हें एकदम सही जानकारी नहीं मिलेगी कि आप किस जगह मौजूद हैं. इस फीचर से सिग्नल की क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. साथ ही उस डेटा पर भी असर नहीं होगा, जो इमरजेंसी कॉल के दौरान शेयर किया जाता है.

इन डिवाइस पर करेगा काम

ऐप्पल अपनी अपकमिंग अपडेट में इस फीचर को रोल आउट कर देगी, लेकिन यह सभी आईफोन यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा. यह केवल आईफोन एयर, आईफोन 16e और M5 iPad Pro के सेलुलर वर्जन पर काम करेगा. दरअसल, इन सभी डिवाइस में कंपनी के C1 या C1X मॉडम लगे हैं. साथ ही इस फीचर का यूज करने के लिए यूजर के डिवाइस पर iOS 26.3 या iPadOS 26.3 अपडेट इंस्टॉल होनी चाहिए. इस फीचर को सेटिंग में जाकर सेलुलर मेनू से इनेबल किया जा सकता है.

