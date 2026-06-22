फोन या कोई भी दूसरा गैजेट लेना है तो याद रखे यह 30-Day Rule, कभी नहीं होगा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नया गैजेट खरीदने से पहले 30 दिन का नियम अपनाएं।

यह नियम अनावश्यक खर्चों से बचाता, बजट को नियंत्रित रखता है।

इस दौरान गैजेट की खूबियां-खामियां रिसर्च कर पता करें।

इससे आप आवेग में गलत खरीददारी करने से बचेंगे।

Gadget Buying Tips: अगर आपको नया गैजेट खरीदना है, लेकिन बजट कम है तो एक नियम आपके काम आ सकता है. यह नियम आपके पैसे बर्बाद होने से बचा लेगा. दरअसल, जब हम फोन या कोई दूसरा गैजेट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो कई बार बजट से बाहर जाकर ऐसी चीज खरीद लेते हैं, जिसका बाद में दुख होता है. ऐसा खुद की पसंद, मार्केटिंग या उस गैजेट की किसी खूबी के कारण होता है. इसका असर यह होता है कि हम उस गैजेट पर अपना पैस खर्च कर बैठते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है. आज हम आपको ऐसा नियम बताने जा रहे हैं, जो आपको इस मुश्किल से बचा लेगा.

गैजेट खरीदते समय ध्यान रखें 30 दिनों का नियम

यह ऐसा नियम है जो आपको बजट के अंदर और अपनी पसंद का गैजेट खरीदने में मदद करता है. यह नियम कहता है कि जब भी आप कोई नया फोन, लैपटॉप, हेडफोन आदि खरीदने का विचार करते हैं तो आपको 30 दिन तक रुकना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर तुरंत किसी गैजेट के लिए मन बना लेते हैं. कई बार यह भी होता है कि हम कोई और गैजेट खरीदने जाते हैं, लेकिन बातों में आकर कोई और गैजेट खरीद लेते हैं. 30 दिन तक रुकने का फायदा यह होगा कि आपको सोचने का पूरा समय मिल जाएगा. इस दौरान आप उस गैजेट से जुड़ी रिसर्च कर सकते हैं. इससे उस प्रोडक्ट की सारी खूबियां-खामियां पता चल जाएंगी.

क्या हैं इस नियम के फायदे?

30 दिन बार सारी रिसर्च और खामियां-खूबियां जानने के बाद अगर आपको लगता है कि गैजेट खरीदना चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हैं. इतने में आपको उस गैजेट की जरूरत समेत सारी बातें पता चल जाएंगी. इस नियम के दो बड़े फायदे हैं. पहला यह होगा कि आपको बजट के अंदर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी. दूसरा यह होगा कि आप तुरंत जोश में आकर कोई फैसला लेकर पैसे खर्च करने से बच जाएंगे. इस तरह न तो आपको बजट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और आप कोई गैर-जरूरी गैजेट खरीदने से भी बच जाएंगे.

बाकी जगह भी काम आएगा यह नियम

30 दिनों का यह नियम गैजेट की शॉपिंग के अलावा बाकी जगहों पर भी काम आएगा. अगर आप इंप्लसिव परचेज के कारण ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस नियम को दूसरे फाइनेंशियल डिसीजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

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