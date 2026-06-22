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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन या कोई भी दूसरा गैजेट लेना है तो याद रखे यह 30-Day Rule, कभी नहीं होगा नुकसान

फोन या कोई भी दूसरा गैजेट लेना है तो याद रखे यह 30-Day Rule, कभी नहीं होगा नुकसान

Gadget Buying Tips: कई बार यह होता है कि हम जोश-जोश में कोई गैजेट खरीद लेते हैं. बाद में पता चलता है कि यह हमारे किसी काम का नहीं है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए 30 दिनों का नियम याद रखें.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 11:54 AM (IST)
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  • नया गैजेट खरीदने से पहले 30 दिन का नियम अपनाएं।
  • यह नियम अनावश्यक खर्चों से बचाता, बजट को नियंत्रित रखता है।
  • इस दौरान गैजेट की खूबियां-खामियां रिसर्च कर पता करें।
  • इससे आप आवेग में गलत खरीददारी करने से बचेंगे।

Gadget Buying Tips: अगर आपको नया गैजेट खरीदना है, लेकिन बजट कम है तो एक नियम आपके काम आ सकता है. यह नियम आपके पैसे बर्बाद होने से बचा लेगा. दरअसल, जब हम फोन या कोई दूसरा गैजेट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो कई बार बजट से बाहर जाकर ऐसी चीज खरीद लेते हैं, जिसका बाद में दुख होता है. ऐसा खुद की पसंद, मार्केटिंग या उस गैजेट की किसी खूबी के कारण होता है. इसका असर यह होता है कि हम उस गैजेट पर अपना पैस खर्च कर बैठते हैं, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है. आज हम आपको ऐसा नियम बताने जा रहे हैं, जो आपको इस मुश्किल से बचा लेगा.

गैजेट खरीदते समय ध्यान रखें 30 दिनों का नियम

यह ऐसा नियम है जो आपको बजट के अंदर और अपनी पसंद का गैजेट खरीदने में मदद करता है. यह नियम कहता है कि जब भी आप कोई नया फोन, लैपटॉप, हेडफोन आदि खरीदने का विचार करते हैं तो आपको 30 दिन तक रुकना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर तुरंत किसी गैजेट के लिए मन बना लेते हैं. कई बार यह भी होता है कि हम कोई और गैजेट खरीदने जाते हैं, लेकिन बातों में आकर कोई और गैजेट खरीद लेते हैं. 30 दिन तक रुकने का फायदा यह होगा कि आपको सोचने का पूरा समय मिल जाएगा. इस दौरान आप उस गैजेट से जुड़ी रिसर्च कर सकते हैं. इससे उस प्रोडक्ट की सारी खूबियां-खामियां पता चल जाएंगी.

क्या हैं इस नियम के फायदे?

30 दिन बार सारी रिसर्च और खामियां-खूबियां जानने के बाद अगर आपको लगता है कि गैजेट खरीदना चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हैं. इतने में आपको उस गैजेट की जरूरत समेत सारी बातें पता चल जाएंगी. इस नियम के दो बड़े फायदे हैं. पहला यह होगा कि आपको बजट के अंदर डिसीजन लेने में मदद मिलेगी. दूसरा यह होगा कि आप तुरंत जोश में आकर कोई फैसला लेकर पैसे खर्च करने से बच जाएंगे. इस तरह न तो आपको बजट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी और आप कोई गैर-जरूरी गैजेट खरीदने से भी बच  जाएंगे.

बाकी जगह भी काम आएगा यह नियम

30 दिनों का यह नियम गैजेट की शॉपिंग के अलावा बाकी जगहों पर भी काम आएगा. अगर आप इंप्लसिव परचेज के कारण ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं तो इस नियम को दूसरे फाइनेंशियल डिसीजन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
Gadget Phone Tips And Tricks TECH NEWS
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