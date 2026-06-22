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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone की लॉक स्क्रीन से हो सकते हैं इतने काम, जानकर होगी हैरानी

iPhone की लॉक स्क्रीन से हो सकते हैं इतने काम, जानकर होगी हैरानी

iPhone Lock Screen: आईफोन की लॉक स्क्रीन सिर्फ प्राइवेसी और नोटिफिकेशन के लिए नहीं होती. इसकी मदद से कई बहुत जरूरी फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 10:52 AM (IST)
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  • लॉक स्क्रीन से कैमरा, फ्लैशलाइट तुरंत एक्सेस होते हैं।
  • लाइव एक्टिविटी से ऐप अपडेट लॉक स्क्रीन पर दिखती हैं।
  • विजेट्स और सिरी से लॉक स्क्रीन पर कई फंक्शन होते हैं।

iPhone Lock Screen: लॉक स्क्रीन आईफोन का एक जरूरी हिस्सा है. इस पर आपको टाइम, डेट और नोटिफिकेशन आदि सब नजर आ जाते हैं और इसके लिए आईफोन को अनलॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. यह प्राइवेसी भी देती है और लॉक होने पर कोई भी आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता. इन बेसिक चीजों के अलावा आईफोन लॉक स्क्रीन में कई और फंक्शन भी होते हैं, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती. आज हम जानेंगे कि आईफोन की लॉक स्क्रीन क्या-क्या काम कर सकती है.

लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस हो सकता है कैमरा और फ्लैशलाइट

कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जिन्हें तुरंत कैप्चर करने की जरूरत होती है. अगर कुछ ही सेकंड्स की देरी हो जाए तो वो मोमेंट हमेशा के लिए चला जाता है. इसे देखते हुए आईफोन की लॉक स्क्रीन पर कैमरा आइकन मिलता है. इस पर टैप करते ही कैमरा ऐप ओपन हो जाती है और आप अगले ही पल फोटो कैप्चर कर सकते हैं. इसके लिए आईफोन को अनलॉक कर कैमरा ऐप को ओपन करने की जरूरत नहीं होती. इसी तरह लॉकस्क्रीन से फ्लैशलाइट को ऑन-ऑफ किया जा सकता है.

लाइव एक्टिविटी

आईफोन में लाइव एक्टिविटी फीचर मिलता है, जो कई ऐप्स की अपडेट को लॉक स्क्रीन पर ही दिखा देता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपने उबर बुक की है तो कैब को ट्रैक करने के लिए ऐप को ओपन रखने की जरूरत नहीं है. आईफोन की लॉक स्क्रीन पर ही इसकी एक्टिविटी नजर आती रहेगी. इसी तरह जियोहॉटस्टार आदि ऐप्स के जरिए भी लॉक स्क्रीन पर मैच का स्कोर लाइव देखा जा सकता है.

विजेट

अगर आपको लगता है कि लॉक स्क्रीन पर आपको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही और बार-बार किसी ऐप को ओपन करने के लिए आईफोन अनलॉक करना पड़ता है तो आप विजेट का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद आपको एड विजेट का ऑप्शन नजर आएगा. इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जुड़ी सारी जानकारी आपको लॉक स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाएगी.

सिरी का यूज

ऐप्पल का वॉइस असिस्टेंट सिरी लॉक स्क्रीन को और भी आकर्षक बना देता है. दरअसल, लॉक स्क्रीन से ही सिरी को यूज किया जा सकता है. इसके लिए आपको 'हे सिरी' कहना पड़ेगा या पावर बटन दबाकर भी आप सिरी को समन कर सकते हैं. सिरी के एक्टिवेट होने के बाद लॉक स्क्रीन से ही आईफोन के दूसरे फंक्शन को भी रन कर पाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jun 2026 10:52 AM (IST)
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IPhone Tips And Tricks Apple TECH NEWS
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