iPhone की लॉक स्क्रीन से हो सकते हैं इतने काम, जानकर होगी हैरानी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लॉक स्क्रीन से कैमरा, फ्लैशलाइट तुरंत एक्सेस होते हैं।

लाइव एक्टिविटी से ऐप अपडेट लॉक स्क्रीन पर दिखती हैं।

विजेट्स और सिरी से लॉक स्क्रीन पर कई फंक्शन होते हैं।

iPhone Lock Screen: लॉक स्क्रीन आईफोन का एक जरूरी हिस्सा है. इस पर आपको टाइम, डेट और नोटिफिकेशन आदि सब नजर आ जाते हैं और इसके लिए आईफोन को अनलॉक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. यह प्राइवेसी भी देती है और लॉक होने पर कोई भी आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता. इन बेसिक चीजों के अलावा आईफोन लॉक स्क्रीन में कई और फंक्शन भी होते हैं, जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती. आज हम जानेंगे कि आईफोन की लॉक स्क्रीन क्या-क्या काम कर सकती है.

लॉक स्क्रीन से ही एक्सेस हो सकता है कैमरा और फ्लैशलाइट

कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं, जिन्हें तुरंत कैप्चर करने की जरूरत होती है. अगर कुछ ही सेकंड्स की देरी हो जाए तो वो मोमेंट हमेशा के लिए चला जाता है. इसे देखते हुए आईफोन की लॉक स्क्रीन पर कैमरा आइकन मिलता है. इस पर टैप करते ही कैमरा ऐप ओपन हो जाती है और आप अगले ही पल फोटो कैप्चर कर सकते हैं. इसके लिए आईफोन को अनलॉक कर कैमरा ऐप को ओपन करने की जरूरत नहीं होती. इसी तरह लॉकस्क्रीन से फ्लैशलाइट को ऑन-ऑफ किया जा सकता है.

लाइव एक्टिविटी

आईफोन में लाइव एक्टिविटी फीचर मिलता है, जो कई ऐप्स की अपडेट को लॉक स्क्रीन पर ही दिखा देता है. उदाहरण के तौर पर अगर आपने उबर बुक की है तो कैब को ट्रैक करने के लिए ऐप को ओपन रखने की जरूरत नहीं है. आईफोन की लॉक स्क्रीन पर ही इसकी एक्टिविटी नजर आती रहेगी. इसी तरह जियोहॉटस्टार आदि ऐप्स के जरिए भी लॉक स्क्रीन पर मैच का स्कोर लाइव देखा जा सकता है.

विजेट

अगर आपको लगता है कि लॉक स्क्रीन पर आपको पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही और बार-बार किसी ऐप को ओपन करने के लिए आईफोन अनलॉक करना पड़ता है तो आप विजेट का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए लॉन्ग प्रेस करें. इसके बाद आपको एड विजेट का ऑप्शन नजर आएगा. इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जुड़ी सारी जानकारी आपको लॉक स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाएगी.

सिरी का यूज

ऐप्पल का वॉइस असिस्टेंट सिरी लॉक स्क्रीन को और भी आकर्षक बना देता है. दरअसल, लॉक स्क्रीन से ही सिरी को यूज किया जा सकता है. इसके लिए आपको 'हे सिरी' कहना पड़ेगा या पावर बटन दबाकर भी आप सिरी को समन कर सकते हैं. सिरी के एक्टिवेट होने के बाद लॉक स्क्रीन से ही आईफोन के दूसरे फंक्शन को भी रन कर पाएंगे.

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