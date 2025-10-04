AI स्किल नहीं तो नौकरी नहीं, LinkedIn CEO बोले- कॉलेज डिग्री काफी नहीं, अब इन चीजों की जरूरत

अब किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री ले लेना नौकरी पाने के लिए पर्याप्त नहीं है. LinkedIn के सीईओ Ryan Roslansky का मानना है कि सिर्फ अच्छे कॉलेज से डिग्री के कारण नौकरी मिलने वाले दिन चले गए. उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल जॉब मार्केट में डिग्री और डिप्लोमा काफी नहीं रह गए हैं. अब प्रैक्टिकल स्किल्स खासकर, AI से जुड़ी स्किल होना जरूरी हो गया है. इस तेजी से बदलते समय में उन्होंने छात्रों को सिर्फ डिग्री की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करने की सलाह दी है.

AI के कारण बदल गई जरूरतें

जॉब मार्केट में AI के रोल पर बात करते हुए Ryan ने कहा कि लोगों को AI अपनाने के साथ-साथ दूसरी स्किल्स भी सीखनी चाहिए. अब भविष्य उन लोगों का नहीं है, जिनके पास बड़े कॉलेज से डिग्री है या जो बेस्ट कॉलेज में पढ़े हैं. अब समय के साथ बदलाव के लिए सहज, आगे की सोचने वाले, सीखने को तैयार और AI टूल्स अपनाने वाले लोगों का समय है. उन्होंने कहा कि AI के कारण अब कंपनियों की जरूरतें बदल गई हैं. यह कुछ कंपनियों की बात नहीं है. हर इंडस्ट्री में अब ऐसे लोगों को नौकरी मिल रही है, जो नई स्किल सीख सकते हैं और तेजी से बदल रही टेक्नोलॉजी को अपनाने में सहज हैं.

AI स्किल्स की बढ़ी मांग

AI की जरूरत पर जोर डालने वाले लिंक्डइन सीईओ अकेले व्यक्ति नहीं है. हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्वे किया था. इसमें पता चला कि 71 प्रतिशत कंपनियां उन लोगों को नौकरी देने के लिए तैयार हैं, जिनके पास अनुभव कम हैं, लेकिन AI स्किल्स हैं. इन कंपनियों को अब अनुभव की ज्यादा चिंता नहीं है. 66 प्रतिशत कंपनियों ने कहा कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखेंगी, जिन्हें AI की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है.

ये भी पढ़ें-

EMI पर खरीदे फोन की पेमेंट नहीं दी तो बढ़ेगी मुश्किल, फोन हो जाएगा लॉक, आ रहा है नया नियम