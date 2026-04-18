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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFan या Blower Cooler? गर्मी में कम बिजली खपत पर कौन देगा ज्यादा ठंडक, खरीदने से पहले जान लें आपके लिए कौन सा होगा बेस्ट

Fan या Blower Cooler? गर्मी में कम बिजली खपत पर कौन देगा ज्यादा ठंडक, खरीदने से पहले जान लें आपके लिए कौन सा होगा बेस्ट

Fan Vs Blower Cooler: कूलिंग की बात करें तो यह आपके कमरे के साइज और वेंटिलेशन पर निर्भर करता है. अगर आपका कमरा बड़ा और खुला है तो Fan Cooler ज्यादा असरदार रहेगा क्योंकि यह हवा को चारों तरफ फैलाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 18 Apr 2026 11:47 AM (IST)
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  • फैन कूलर हवा को फैलाकर बड़े कमरे को ठंडा करता है।
  • ब्लोअर कूलर सीधी हवा से छोटे कमरे को जल्दी ठंडा करता है।
  • फैन कूलर ब्लोअर कूलर से कम बिजली की खपत करता है।
  • कमरे के आकार और वेंटिलेशन पर कूलर का चुनाव निर्भर करता है।

Fan Vs Blower Cooler: गर्मी का मौसम आते ही सबसे बड़ा सवाल होता है कमरे को ठंडा कैसे रखा जाए वो भी कम बिजली खर्च में. ऐसे में बाजार में दो लोकप्रिय विकल्प मिलते हैं: Fan Cooler और Blower Cooler. दोनों ही कूलर हवा को ठंडा करने का काम करते हैं लेकिन इनकी कार्यप्रणाली और परफॉर्मेंस अलग होती है. सही चुनाव करने के लिए इनका अंतर समझना जरूरी है.

Fan Cooler क्या होता है?

Fan Cooler में पंखे (फैन) की मदद से हवा को कूलिंग पैड्स के जरिए बाहर फेंका जाता है. इसमें हवा का फ्लो ज्यादा होता है जिससे यह बड़े कमरे या हॉल में भी अच्छी कूलिंग दे सकता है. यह कूलर ज्यादा एरिया में हवा फैलाने के लिए बेहतर माना जाता है. अगर आपका कमरा बड़ा है या वेंटिलेशन अच्छा है तो Fan Cooler आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

Blower Cooler कैसे काम करता है?

Blower Cooler में फैन की जगह ब्लोअर लगा होता है जो हवा को तेज दबाव के साथ बाहर निकालता है. इसका एयर थ्रो ज्यादा फोकस्ड होता है यानी यह हवा को एक दिशा में तेज़ी से पहुंचाता है. यह छोटे कमरे या बंद जगहों के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है जहां आपको सीधी और तेज ठंडक चाहिए.

बिजली खपत में कौन है आगे?

अगर बिजली खपत की बात करें तो दोनों ही कूलर AC के मुकाबले काफी कम बिजली लेते हैं. लेकिन Fan Cooler आमतौर पर Blower Cooler के मुकाबले थोड़ा कम बिजली खर्च करता है क्योंकि इसमें साधारण फैन का इस्तेमाल होता है. Blower Cooler में मोटर थोड़ी ज्यादा पावरफुल होती है जिससे इसकी बिजली खपत थोड़ी बढ़ सकती है.

कूलिंग परफॉर्मेंस में कौन बेहतर?

कूलिंग की बात करें तो यह आपके कमरे के साइज और वेंटिलेशन पर निर्भर करता है. अगर आपका कमरा बड़ा और खुला है तो Fan Cooler ज्यादा असरदार रहेगा क्योंकि यह हवा को चारों तरफ फैलाता है. वहीं, अगर कमरा छोटा है या खिड़कियां कम हैं तो Blower Cooler बेहतर ठंडक देगा क्योंकि यह हवा को सीधे आपकी तरफ फेंकता है. Fan Cooler आमतौर पर कम शोर करता है और लंबे समय तक इस्तेमाल में ज्यादा आरामदायक लगता है. दूसरी ओर, Blower Cooler थोड़ा ज्यादा आवाज कर सकता है लेकिन इसकी कूलिंग तेज महसूस होती है.

आपके लिए कौन सा कूलर है बेस्ट?

अगर आप कम बिजली खर्च में बड़े कमरे को ठंडा करना चाहते हैं तो Fan Cooler बेहतर रहेगा. लेकिन अगर आपका कमरा छोटा है और आपको तुरंत ठंडक चाहिए तो Blower Cooler एक सही विकल्प हो सकता है. Fan और Blower Cooler दोनों के अपने फायदे हैं.

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Published at : 18 Apr 2026 11:46 AM (IST)
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