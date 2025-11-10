Elon Musk का हाई-टेक प्लान, कहा- इंसानों को कमाने की जरूरत नहीं रहेगी, रोबोट करेंगे सारा काम
Elon Musk ने गरीबी खत्म करने के लिए हाई-टेक प्लान बनाया है. उनका कहना है कि भविष्य में रोबोट इतना काम करेंगे कि इंसानों को कमाने की जरूरत नहीं रहेगी. इंसान केवल शौकिया तौर पर काम करेंगे.
अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने गरीबी मिटाने का हाई-टेक प्लान बनाया है. वो एक ऐसे भविष्य की बात कर रहे हैं, जहां अधिकतर काम रोबोट करेंगे. लोगों को कमाने की जरूरत नहीं रहेगी और उन्हें 'यूनिवर्सल हाई इनकम' मिलेगी. मस्क का कहना है कि आगे चलकर इंसान को काम करने की जरूरत नहीं होगी और वो अपनी मर्जी से अपना लाइफस्टाइल चुन सकेंगे. बता दें कि मस्क की कंपनी टेस्ला इंसानो की तरह दिखने वाले ऑप्टिमस रोबोट बना रही है और उसकी प्लानिंग 2030 तक 10 लाख रोबोट डिप्लॉय करने की है.
इंसानी लेबर वाला सारा काम करेगा ऑप्टिमस- मस्क
मस्क का कहना है कि भविष्य में रोबोट गुड्स और सर्विसेस का सारा काम करेगी. ये रोबोट बिना थमे और थके काम कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल प्रोडक्टिविटी 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी. इसका फायदा यह होगा कि हर इंसान की जरूरतें पूरी हो सकेंगी. उनका कहना है कि AI सॉफ्टवेयर एक हद तक ही इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब AI को फिजिकल लेबर करने वाली मशीनों में लगा दिया जाएगा तो लोगों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी.
क्या इतना आसान होने वाला है भविष्य?
मस्क के प्लान के मुताबिक, भविष्य में इंसान केवल शौकिया तौर पर ही काम करेंगे. हालांकि, उनके इस प्लान की आलोचना भी हो रही है. इकॉनोमिस्ट और दूसरे जानकारों का कहना है कि इंसानों को रोबोट से बदल देना इतना आसान नहीं है और इसके कई खतरे भी हैं. ऑटोमेशन से आर्थिक असमानता बढ़ती है और वो लोग और धनी होते जाते हैं, जिनके पास मशीनें होती हैं. दूसरी तरफ उनका यह भी सवाल है कि मस्क जिस यूनिवर्सल हाई इनकम की बात कर रहे हैं, उसके लिए पैसे कहां से आएगा और कौन-सी सरकार ऐसे सिस्टम को मंजूरी देगी.
रोबोट को लेकर भी उठ रहे सवाल
मस्क के प्लान के साथ-साथ उनके ऑप्टिमस रोबोट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. टेस्ला ने अगले कुछ सालों में 10 लाख रोबोट बेचने की योजना बनाई है, लेकिन अभी तक रोबोट का प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ है. ऑप्टिमस का प्रोटोटाइप वर्जन कुछ ही टास्क कर पा रहा है और यह डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में ही है.
ये भी पढ़ें-
तबाही ला सकती है सुपरइंटेलीजेंस, OpenAI ने दी AI की अगली स्टेज को लेकर कड़ी वार्निंग
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL