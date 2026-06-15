Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा की Edit ऐप में अब कई अपडेट्स आएंगे।

एआई असिस्टेंट इंस्टाग्राम इनसाइट्स एनालाइज कर कंटेंट सुझाव देगा।

ऐप का डेस्कटॉप वर्जन बड़ा वर्कस्पेस और बेहतर कंट्रोल देगा।

नया बीटा टैब क्रिएटर्स को एक्सपेरिमेंटल फीचर पहले देगा।

Edit AI Assistant: मेटा की Edit ऐप में अब रील्स एडिट करना चुटकियों का खेल होने वाला है. इस वीडियो एडिटिंग ऐप के लिए मेटा ने कई अपडेट्स का ऐलान किया है, जिनमें एआई असिस्टेंट और डेस्कटॉप वर्जन शामिल है. यानी अब इस ऐप को मोबाइल के साथ-साथ लैपटॉप और कंप्यूटर पर भी यूज किया जा सकेगा. इसके अलावा इसमें नए बीटा टैब को भी जोड़ा जा रहा है, जो क्रिएटर्स को कुछ फीचर्स को बाकी यूजर्स की तुलना में पहले एक्सेस करने का मौका देगा. बता दें कि मेटा ने कैपकट जैसी ऐप्स को टक्कर देने के लिए Edit ऐप को लॉन्च किया था.

Edit में क्या काम करेगा एआई असिस्टेंट?

Edit ऐप में आने वाला एआई असिस्टेंट इंस्टाग्राम इनसाइट को एनालाइज करने से लेकर कंटेट के लिए नए आइडियाज सजेस्ट करने तक के काम करेगा. कंटेट आइडियाज ऑफर कर मेटा चाहती है कि क्रिएटर ज्यादा इंगेजिंग कंटेट तैयार कर उसके प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सके. यह असिस्टेंट वीडियो रिटेंशन रेट, व्यूज आदि इंस्टाग्राम डेटा का यूज कर बताएगा कि किस प्रकार का कंटेट काम कर रहा है. यह रील्स की रीच बढ़ाने के लिए ट्रेंडिंग ऑडियो को भी रिकमंड करेगा. बता दें कि मेटा ने पिछले साल फेसबुक क्रिएटर के लिए भी एक ऐसा टूल लॉन्च किया था और अब इंस्टाग्राम के लिए भी इसे रोल आउट करने पर काम चल रहा है. फिलहाल इस फीचर को डेवलप किया जा रहा है और आगामी अपडेट्स में इसे लॉन्च किया जा सकता है.

डेस्कटॉप वर्जन की भी तैयारी

एआई असिस्टेंट के साथ मेटा एडिट का डेस्कटॉप वर्जन भी ला रही है. इससे यूजर को एडवांस एडिटिंग के लिए बड़ा वर्कस्पेस और बेहतर कंट्रोल मिल पाएंगे. यूजर को मोबाइल और डेस्कटॉप में अपना वर्कफ्लो सिंक करने का भी ऑप्शन मिलेगा. यानी जो काम मोबाइल पर हो रहा है, उसे डेस्कटॉप पर कंटिन्यू किया जा सकेगा और डेस्कटॉप पर जारी एडिटिंग को मोबाइल पर पूरा किया जा सकेगा.

नए फीचर को टेस्ट करने का मिलेगा मौका

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एडिट ऐप में नया बीटा टैब भी देखने को मिलेगा. इसमें रजिस्टर कर क्रिएटर एक्सपेरिमेंटल फीचर की अर्ली एक्सेस पा सकेंगे. इस प्रोग्राम के तहत क्रिएटर के पास मेटा को फीडबैक देने का भी मौका होगा. बता दें कि एडिट ऐप को पिछले साल लॉन्च किया गया था. इंस्टाग्राम का कहना है कि इस ऐप से एडिट किए गए कंटेट को 10 प्रतिशत ज्यादा सेव और 2 प्रतिशत ज्यादा शेयर किया जाता है.

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