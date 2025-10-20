हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकबाड़ समझकर फेंक मत देना पुराना फोन, छिपी हैं सोने समेत कई कीमती धातुएं

कबाड़ समझकर फेंक मत देना पुराना फोन, छिपी हैं सोने समेत कई कीमती धातुएं

अगर आपका फोन पुराना हो गया है तो कभी भी इसे कबाड़ समझकर फेंकने की कोशिश न करें. आपके फोन में सोना-चांदी समेत कई कीमती धातुएं होती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Oct 2025 11:37 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है तो कभी भी इसे कबाड़ समझकर फेंकने की गलती न करें. पुराने फोन में स्टोर सिर्फ डेटा ही कीमती नहीं होता, बल्कि फोन में कई कीमती धातुएं भी लगी होती हैं. इनमें से कुछ धातु ऐसी हैं, जिन्हें खरीदने के लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी. वहीं कुछ ऐसी भी हैं, जिन्हें खदानों से निकालने में बहुत मेहनत लगती है. इस तरह आपका पुराना फोन कबाड़ नहीं बल्कि कीमती धातुएं का एक छोटा पैकेट होता है. 

स्मार्टफोन में क्या-क्या होता है?

स्मार्टफोन सिर्फ प्लास्टिक और ग्लास से बना एक डिवाइस नहीं है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आईफोन में 0.034 ग्राम सोना, 0.015 ग्राम पैलेडियम और प्लेटिनम का बहुत छोटा अंश होता है. इसके अलावा करीब 25 ग्राम एल्युमिनियम और 15 ग्राम कॉपर भी होता है. एक टन आईफोन से एक टन सोने के अयस्क की तुलना में 300 गुना अधिक सोना और एक टन चांदी अयस्क की तुलना में 6.5 गुना अधिक चांदी निकलती है. इसके अलावा आईफोन में लेंथानम, टर्बियम, नियोडाइमियम, गेडोलिनियम और प्रेसियोडीमियम समेत कई रेयर अर्थ मैटेरियल भी होते हैं, जिनकी माइनिंग बहुत मुश्किल होती है. 

इतने आईफोन से निकल सकता है 34 किलो सोना

अगर आप अपने किसी पुराने आईफोन या दूसरे स्मार्टफोन से इन कीमती धातुओं को निकालना चाहते हैं तो ठहरकर सोचने की जरूरत है. एक यूनिट में इन धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है. हालांकि, अगर आप बड़े स्तर पर देखें तो दस लाख आईफोन से लगभग 34 किलो सोना, 16 टन कॉपर, 350 किलोग्राम चांदी और 15 किलोग्राम पैलडियम निकल सकता है.

पुराने फोन से निकलने वाले ई-कचरे को लेकर चिंता

लगभग हर साल दुनियाभर में 2 अरब लोग अपने फोन अपग्रेड करते हैं. इसका मतलब है कि लगभग इतने ही फोन या तो किसी अलमारी में स्टोर कर दिए जाते हैं या इन्हें फेंककर भूला दिया जाता है. इनमें से करीब 10 प्रतिशत फोन ही ऐसे होते हैं, जो रिसाइकिल हो पाते हैं. ऐसे में इन फोन से होने वाले ई-कचरे को लेकर भी चिंता जताई जाती है.

ये भी पढ़ें-

पतले फोन लॉन्च कर फंसीं ऐप्पल और सैमसंग, नहीं हो रही बिक्री, अब आगे क्या रास्ता?

Published at : 20 Oct 2025 11:36 AM (IST)
Tags :
Smartphone IPhone TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा
दिवाली के मौके पर जब इस हसीना पर लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, मचा था बवाल
Advertisement

वीडियोज

Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Bihar Election 2025: महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार | Congress | RJD
मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में धुंध की चादर, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
आसमान में धुंध, यमुना में झाग, AQI 400 पार... दिवाली पर दिल्ली-NCR में 'जानलेवा' हवा; पटाखों को लेकर क्या हैं SC के आदेश?
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
टीवी की इस एक्ट्रेस पर क्यों लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, दिवाली पर मचा था हंगामा
दिवाली के मौके पर जब इस हसीना पर लगा एंटी हिंदू होने का आरोप, मचा था बवाल
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
हेल्थ
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
टूथब्रश में छिपे बैक्टीरिया से बचने के लिए कब बदलना चाहिए आपका टूथब्रश? जानिए सही समय
यूटिलिटी
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
इस राज्य में बंद हो गए मैनुअल स्टाम्प, अब खुद जनरेट कर सकते हैं ई-स्टाम्प; जानें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget