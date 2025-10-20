कबाड़ समझकर फेंक मत देना पुराना फोन, छिपी हैं सोने समेत कई कीमती धातुएं

अगर आपका स्मार्टफोन पुराना हो गया है तो कभी भी इसे कबाड़ समझकर फेंकने की गलती न करें. पुराने फोन में स्टोर सिर्फ डेटा ही कीमती नहीं होता, बल्कि फोन में कई कीमती धातुएं भी लगी होती हैं. इनमें से कुछ धातु ऐसी हैं, जिन्हें खरीदने के लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी. वहीं कुछ ऐसी भी हैं, जिन्हें खदानों से निकालने में बहुत मेहनत लगती है. इस तरह आपका पुराना फोन कबाड़ नहीं बल्कि कीमती धातुएं का एक छोटा पैकेट होता है.

स्मार्टफोन में क्या-क्या होता है?

स्मार्टफोन सिर्फ प्लास्टिक और ग्लास से बना एक डिवाइस नहीं है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक आईफोन में 0.034 ग्राम सोना, 0.015 ग्राम पैलेडियम और प्लेटिनम का बहुत छोटा अंश होता है. इसके अलावा करीब 25 ग्राम एल्युमिनियम और 15 ग्राम कॉपर भी होता है. एक टन आईफोन से एक टन सोने के अयस्क की तुलना में 300 गुना अधिक सोना और एक टन चांदी अयस्क की तुलना में 6.5 गुना अधिक चांदी निकलती है. इसके अलावा आईफोन में लेंथानम, टर्बियम, नियोडाइमियम, गेडोलिनियम और प्रेसियोडीमियम समेत कई रेयर अर्थ मैटेरियल भी होते हैं, जिनकी माइनिंग बहुत मुश्किल होती है.

इतने आईफोन से निकल सकता है 34 किलो सोना

अगर आप अपने किसी पुराने आईफोन या दूसरे स्मार्टफोन से इन कीमती धातुओं को निकालना चाहते हैं तो ठहरकर सोचने की जरूरत है. एक यूनिट में इन धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है. हालांकि, अगर आप बड़े स्तर पर देखें तो दस लाख आईफोन से लगभग 34 किलो सोना, 16 टन कॉपर, 350 किलोग्राम चांदी और 15 किलोग्राम पैलडियम निकल सकता है.

पुराने फोन से निकलने वाले ई-कचरे को लेकर चिंता

लगभग हर साल दुनियाभर में 2 अरब लोग अपने फोन अपग्रेड करते हैं. इसका मतलब है कि लगभग इतने ही फोन या तो किसी अलमारी में स्टोर कर दिए जाते हैं या इन्हें फेंककर भूला दिया जाता है. इनमें से करीब 10 प्रतिशत फोन ही ऐसे होते हैं, जो रिसाइकिल हो पाते हैं. ऐसे में इन फोन से होने वाले ई-कचरे को लेकर भी चिंता जताई जाती है.

