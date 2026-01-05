हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब स्कैम मैसेज नहीं करेंगे बेवकूफ! Android फोन में Google का Circle to Search बताएगा धोखा है या नहीं, जानिए कैसे

Google Circle: ऑनलाइन ठगी करने वाले लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं और टेक्स्ट मैसेज आज भी उनका सबसे कारगर हथियार बने हुए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Google Circle: ऑनलाइन ठगी करने वाले लगातार अपने तरीके बदल रहे हैं और टेक्स्ट मैसेज आज भी उनका सबसे कारगर हथियार बने हुए हैं. इसी खतरे को देखते हुए Google ने Android यूज़र्स के लिए अपने Circle to Search फीचर को अपडेट किया है, ताकि कोई भी संदिग्ध मैसेज नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ा जा सके.

क्यों मुश्किल हो गए हैं स्कैम मैसेज पकड़ना

कभी फर्जी बैंक अलर्ट, तो कभी अकाउंट ब्लॉक होने की धमकी—ऐसे मैसेज डर पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं. इनका मकसद यूज़र से जल्दबाज़ी में लिंक पर क्लिक कराना या निजी जानकारी निकलवाना होता है.

भले ही लोग आम चेतावनी संकेतों से वाकिफ हों, लेकिन अब स्कैम मैसेज इतने असली लगने लगे हैं कि पहली नज़र में असली और नकली का फर्क करना मुश्किल हो जाता है.

Circle to Search में जुड़ा नया सेफ्टी फीचर

इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए Google ने Android पर Circle to Search को और स्मार्ट बना दिया है. इस फीचर की खास बात यह है कि यूज़र बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या मैसेज का जवाब दिए ही उसकी जांच कर सकते हैं.

मैसेज को घेरते ही मिल जाएगा जवाब

Circle to Search चालू करने के लिए बस होम बटन या नेविगेशन बार को लंबे समय तक दबाना होता है. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे संदिग्ध मैसेज के चारों ओर उंगली से गोला बना दें.

Google का सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी की मदद से उस टेक्स्ट का तुरंत विश्लेषण करता है और कुछ ही पलों में बता देता है कि मैसेज स्कैम हो सकता है या नहीं.

चेतावनी के साथ मिलती है समझदारी

यह फीचर सिर्फ खतरे की जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी बताता है कि मैसेज में कौन-सी बातें संदिग्ध लगीं. इससे यूज़र भविष्य में ऐसे ही फर्जी मैसेज को खुद पहचानने में ज्यादा सतर्क और आत्मविश्वासी बन पाते हैं.

Circle to Search नहीं है? ये है दूसरा रास्ता

अगर आपके फोन में Circle to Search उपलब्ध नहीं है, तो Google Lens एक अच्छा विकल्प हो सकता है. संदिग्ध मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर Lens से स्कैन करने पर भी संभावित स्कैम से जुड़ी जानकारी और चेतावनी मिल सकती है.

Meta AI Ads पर उठे प्राइवेसी के सवाल! Facebook, Instagram और WhatsApp यूजर्स क्यों हो रहे हैं परेशान?

Published at : 05 Jan 2026 04:23 PM (IST)
