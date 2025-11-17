हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर में घुसते ही नेटवर्क गायब? बस ये एक सेटिंग ऑन करें और सिग्नल ऐसे चिपकेंगे जैसे मैग्नेट

Mobile Network: अक्सर ऐसा होता है कि बाहर मोबाइल फुल नेटवर्क दिखाता है लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं सिग्नल दो लाइन पर आ जाता है या बिल्कुल गायब हो जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Nov 2025 08:39 AM (IST)
Mobile Network: अक्सर ऐसा होता है कि बाहर मोबाइल फुल नेटवर्क दिखाता है लेकिन जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं सिग्नल दो लाइन पर आ जाता है या बिल्कुल गायब हो जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह घर का स्ट्रक्चर होता है. कंक्रीट की मोटी दीवारें, आयरन रॉड्स और अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ मोबाइल टावर के रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं. कुछ घरों में लोकेशन ऐसी होती है कि टावर भले पास हो लेकिन नेटवर्क अंदर तक सही से नहीं पहुंच पाता. इससे कॉल ड्रॉप, स्लो इंटरनेट और नो सर्विस जैसी समस्या बढ़ जाती है.

इस एक सेटिंग से मिलेगी मजबूत कॉलिंग

आजकल हर स्मार्टफोन में एक बेहद उपयोगी फीचर आता है Wi-Fi Calling. यह फीचर सीधे आपके घर की वाई-फाई नेटवर्क के जरिए कॉल करने और रिसीव करने की सुविधा देता है. यानी अगर मोबाइल नेटवर्क कमजोर है लेकिन वाई-फाई मजबूत है तो आपकी कॉल बिना टूटे क्लियर आवाज में कनेक्ट होगी. यह खासतौर पर फ्लैट्स, बेसमेंट, ऑफिस बिल्डिंग्स और उन घरों में ज्यादा उपयोगी है जहां मोबाइल सिग्नल अंदर तक कमजोर पड़ जाता है.

Wi-Fi Calling कैसे ऑन करें?

इस फीचर को एक्टिवेट करना बेहद आसान है. बस अपने फोन में जाएं.

Settings → SIM Card & Network → Wi-Fi Calling

कुछ स्मार्टफोन्स में यह ऑप्शन Connections, Mobile Network या Call Settings में भी दिखाई देता है. इसे ऑन करते ही आपका फोन खुद तय करेगा कि कब वाई-फाई से कॉल करनी है और कब मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करना है. यह पूरी तरह ऑटोमैटिक होता है आपको बार-बार सेटिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती.

Wi-Fi Calling के फायदे

Wi-Fi Calling सिर्फ कॉलिंग को स्थिर नहीं बनाती, बल्कि कई और फायदे भी देती है. नेटवर्क कमजोर होने पर फोन बार-बार सिग्नल खोजता है जिससे बैटरी तेजी से खत्म होती है. लेकिन Wi-Fi Calling ऑन होने पर फोन स्थिर कनेक्शन पाता है और बैटरी बचती है. इसके अलावा, कॉल की आवाज काफी क्लियर होती है और बातचीत के दौरान रुकावट बेहद कम आती है.

Published at : 17 Nov 2025 08:38 AM (IST)
