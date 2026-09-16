गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअसदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’

असदुद्दीन ओवैसी के UCC वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार - ‘आप जिन्ना...’

गिरिराज सिंह ने कहा कि इतने सालों पहले देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? आधार धर्म था और हिंदुओं ने अपनी हर चीज को संविधान में शामिल किया, लेकिन आप भारतीय कानून और शरिया दोनों चाहते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Sep 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ओवैसी ने यूसीसी को मुसलमानों को निशाना बनाने वाला बताया।
  • केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर पलटवार।
  • सिंह ने ओवैसी को जिन्ना की भूमिका न निभाने को कहा।
  • उन्होंने शरीयत के बजाय आईपीसी कानून पालन पर जोर दिया।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने समान नागरिक संहिता (UCC) पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिए बयान को लेकर बड़ा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब देश के एक सीनियर बैरिस्टर हैं. मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप जिन्ना की भूमिका न निभाएं. उन्होंने कहा कि इतने सालों पहले देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? आधार धर्म था और हिंदुओं ने अपनी हर चीज को संविधान में शामिल किया.’

ओवैसी को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जब कोई (मुसलमान) मर्डर करता है, तो आप कहां कहते हैं कि कुरान के तहत उसका गर्दन काट दिया है या चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया जाए. ये तो नहीं कहते हैं. आप उस वक्त आईपीसी की धाराएं और कानून की तरफ देखते हैं. इन दोनों में से कोई एक होगा. यहां चुरचुरो-मुरमुरो नहीं चलेगा. वो सिर्फ हिंदू-मुसलमान करने के लिए शरिया कानून की बात कर रहे हैं.’  

उन्होंने कहा, ‘धर्म के आधार पर बने पाकिस्तान में मंदिरें भी ढह गईं और बेटियां भी लूट गईं और यहां 3,000 से 3 लाख मस्जिदें बन गईं, तो हमने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई, तो अब क्या सिर पर बैठेंगे.’

AIMIM चीफ ने क्या दिया था बयान?

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार (15 सितंबर, 2026) को भोपाल में आयोजित रैली में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP), केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर आरोप लगाए. 

उन्होंने कहा, ‘मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम में BJP की तरफ से लागू किया गया समान नागरिक संहिता (UCC) सिर्फ इसलिए बनाया गया, ताकि भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जाए. यह UCC कानून समानता के लिए नहीं बनाया गया. इसे सिर्फ इसलिए बनाया गया है, ताकि हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू डिवोर्स एक्ट जैसे कानून गैर-हिंदू समुदायों पर भी लागू किए जा सके.’ 

यह भी पढ़ेंः असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 16 Sep 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UCC Giriraj SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग पर भड़का MEA, कहा- 'गैर-कानूनी और जबरन कब्जा...'
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
इंडिया
महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे, वीडियो शेयर कर बताई पूरी कहानी
महुआ मोइत्रा पर फेंके गए अंडे, वीडियो शेयर कर बताई पूरी कहानी
इंडिया
EPF पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15000 से बढ़कर 25000 हुई वेतन सीमा
EPF पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15000 से बढ़कर 25000 हुई वेतन सीमा
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: दो बाबाओं की 'टक्कर', Dhirendra Shastri ने किस बाबा का 'पर्चा' निकाला ?
Saudi-Houthi War Update : सऊदी हूती युद्ध पर ताजा हालात | Middle East Conflict | Yemen | Makka
Bharat Ki Baat : योगी vs अखिलेश..'Y फैक्टर' की रेस! | UP Election 2027 | Asaduddin Owaisi
Sandeep Chaudhary: टैरिफ पर तकरार...ट्रंप से होगी आरपार! | US tariff on india | Trump
UPI Payment News Rules: आम आदमी को लगेगा झटका,15 अक्टूबर से UPI का नया चार्ज सिस्टम!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
UP चुनाव: सुभासपा की बड़ी मांग, 35-40 सीटों के साथ डिप्टी CM पद चाहिए
इंडिया
UPI पर चार्ज लगाने के फैसले को वापस लेगी सरकार? टॉप अधिकारी ने दिया ये जवाब
UPI पर चार्ज लगाने के फैसले को वापस लेगी सरकार? टॉप अधिकारी ने दिया ये जवाब
क्रिकेट
ऋषभ पंत कप्तान और सरफराज उपकप्तान, BCCI ने कर दिया 15 सदस्यीय टीम का एलान
ऋषभ पंत कप्तान और सरफराज उपकप्तान, BCCI ने कर दिया 15 सदस्यीय टीम का एलान
बॉलीवुड
अब इस राज्य में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ से ज्यादा कर चुकी है कमाई
दो राज्यों में टैक्स फ्री हुई 'हनुमान अंश', बॉक्स ऑफिस पर 230 करोड़ के हो चुकी है पार
इंडिया
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
झीरम घाटी नरसंहार केस: NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 10 दोषियों को फांसी की सजा
इंडिया
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
असदुद्दीन ओवैसी ने Gen-Z को दिया मैसेज - 'जो बीवी की गुलामी करता है वो...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
एक एकड़ में कितना मुनाफा दे जाएगी चीकू की खेती, देखें कैलकुलेशन
ट्रेंडिंग
तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
तांगे में घोड़े की जगह लगा दिया रोबोट- वीडियो देख चकरा जाएगा सिर
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget