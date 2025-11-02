हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पावर बैंक से फोन चार्ज करते हैं? जरा संभल जाइए! ये छिपी सच्चाई उड़ाएगी होश

आज के डिजिटल दौर में पावर बैंक हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं. जब भी हम सफर पर होते हैं या बिजली न होने की स्थिति में फोन चार्ज करना होता है तो पावर बैंक ही सबसे भरोसेमंद विकल्प लगता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 02 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Powerbank: आज के डिजिटल दौर में पावर बैंक हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन चुके हैं. जब भी हम सफर पर होते हैं या बिजली न होने की स्थिति में फोन चार्ज करना होता है तो पावर बैंक ही सबसे भरोसेमंद विकल्प लगता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटा-सा डिवाइस वाकई आपके फोन और बैटरी के लिए कितना सुरक्षित है? चलिए जानते हैं पावर बैंक से जुड़ी वो सच्चाई जो हर स्मार्टफोन यूज़र को पता होनी चाहिए.

पावर बैंक कैसे करता है काम?

पावर बैंक दरअसल एक पोर्टेबल बैटरी है जिसमें पहले से चार्ज स्टोर किया जाता है. जब आप इसे अपने स्मार्टफोन से जोड़ते हैं तो यह वही चार्ज आपके डिवाइस में ट्रांसफर करता है. लेकिन अलग-अलग कंपनियों और कैपेसिटी वाले पावर बैंक अलग वोल्टेज और करंट पर काम करते हैं. यही वजह है कि अगर पावर बैंक की आउटपुट रेटिंग आपके फोन से मेल नहीं खाती तो धीरे-धीरे फोन की बैटरी पर असर पड़ने लगता है.

क्या पावर बैंक से फोन की बैटरी खराब होती है?

यह सवाल सबसे आम है. जवाब है “हां, अगर गलत पावर बैंक इस्तेमाल किया जाए.” मार्केट में सस्ते और लोकल ब्रांड के पावर बैंक भरमार में मिलते हैं जो ओवरवोल्टेज या अनस्टेबल करंट सप्लाई करते हैं. इससे फोन की बैटरी लाइफ घटती है और ओवरहीटिंग की समस्या भी बढ़ जाती है. इसलिए हमेशा ब्रांडेड और BIS-प्रमाणित पावर बैंक ही खरीदें ताकि बैटरी को कोई नुकसान न पहुंचे.

फास्ट चार्जिंग वाले फोन के साथ सावधानी जरूरी

अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो हर पावर बैंक उसके लिए उपयुक्त नहीं होता. कई यूज़र्स मानते हैं कि कोई भी पावर बैंक फास्ट चार्ज कर देगा, लेकिन यह एक भ्रम है. फास्ट चार्जिंग के लिए पावर बैंक का आउटपुट आपके चार्जर के वॉटेज से मैच होना जरूरी है. नहीं तो या तो चार्जिंग बहुत धीमी होगी या बैटरी ओवरलोड होकर जल्दी खराब हो सकती है.

पावर बैंक का ज्यादा इस्तेमाल भी हानिकारक

अगर आप हर रोज फोन को पावर बैंक से चार्ज करते हैं तो यह आदत फोन की बैटरी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. दरअसल, पावर बैंक का आउटपुट करंट सीधा बिजली के सॉकेट जितना स्थिर नहीं होता जिससे बैटरी पर स्ट्रेस पड़ता है. कोशिश करें कि पावर बैंक का इस्तेमाल केवल जरूरत के वक्त ही करें न कि रोजमर्रा की चार्जिंग के लिए.

सही तरीके से करें पावर बैंक का इस्तेमाल

  • हमेशा ओरिजिनल केबल का इस्तेमाल करें.
  • पावर बैंक को भी ओवरचार्ज न करें.
  • अगर डिवाइस गरम हो रहा है तो चार्जिंग तुरंत बंद करें.
  • धूप या गर्म जगह पर पावर बैंक रखना खतरनाक हो सकता है.

पावर बैंक से चार्ज करते हैं मोबाइल तो इन बातों का रखें ध्यान, जरा-सी गलती से हो सकता है फोन में धमाका

Published at : 02 Nov 2025 12:12 PM (IST)
