Diwali 2025: दिवाली हमेशा से रोशनी, मिठाइयों और पटाखों का त्योहार रही है. लेकिन बढ़ते प्रदूषण और कई राज्यों में लगाई गई सख्त पाबंदियों के चलते अब लोग पारंपरिक पटाखों से दूरी बना रहे हैं. धुएं और शोर से पर्यावरण के साथ-साथ सेहत पर भी असर पड़ता है इसलिए अब लोग ऐसे टेक्नोलॉजिकल विकल्प ढूंढ रहे हैं जो उतनी ही खुशियां दें, मगर बिना प्रदूषण के. आइए जानते हैं 2025 की दिवाली को और भी रंगीन और सुरक्षित बनाने वाले 5 स्मार्ट विकल्प.

कॉन्फेटी कैनन और पॉपर्स

अगर आपको पटाखों की आवाज़ और उत्साह पसंद है तो कॉन्फेटी कैनन और पॉपर्स आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं. ये छोटे उपकरण संपीड़ित गैस (compressed gas) की मदद से रंग-बिरंगे पेपर कॉन्फेटी को हवा में उछालते हैं जिससे एक धमाकेदार पॉपिंग साउंड निकलती है. न धुआं, न प्रदूषण बस रंगों की बारिश और खुशियों का माहौल! ये घर या सोसाइटी दोनों तरह की पार्टियों के लिए एकदम सुरक्षित और मज़ेदार हैं.

फाइबर ऑप्टिक वैंड्स और ग्लो स्टिक्स

दिवाली की रातों में बच्चे हमेशा से फुलझड़ियां जलाना पसंद करते हैं लेकिन अब उनकी जगह ले ली है फाइबर ऑप्टिक वैंड्स और ग्लो स्टिक्स ने. ये चमकदार, LED-आधारित उपकरण बिना आग के झिलमिलाते हैं और देखने में छोटे आतिशबाज़ी जैसे लगते हैं. ग्लो स्टिक्स को आप कलाई में पहन सकते हैं घुमाकर डिज़ाइन बना सकते हैं या सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये खास तौर पर बच्चों के लिए बिल्कुल सुरक्षित और इंटरैक्टिव विकल्प हैं.

ड्रोन शो

अगर आप कुछ भव्य और अनोखा देखना चाहते हैं तो ड्रोन शो दिवाली का भविष्य हैं. सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ान भरते हैं और संगीत की ताल पर रोशनी के साथ पैटर्न, एनिमेशन या संदेश बनाते हैं. ये शो न केवल प्रदूषण-मुक्त होते हैं बल्कि देखने में पारंपरिक आतिशबाज़ी से भी कहीं ज्यादा आकर्षक लगते हैं. आजकल कई शहरों और थीम पार्कों में इन्हें दिवाली के मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया जा रहा है.

साउंड-एक्टिवेटेड लेज़र और लाइट प्रोजेक्टर

अगर आप अपने घर या गार्डन को चमकदार बनाना चाहते हैं तो साउंड-एक्टिवेटेड लेज़र और लाइट प्रोजेक्टर एक शानदार विकल्प हैं. ये डिवाइस संगीत की धुन के अनुसार रंग-बिरंगे पैटर्न और लाइट इफेक्ट्स बनाते हैं. जैसे-जैसे म्यूज़िक बदलता है, वैसे-वैसे इनकी लाइट्स भी नाचने लगती हैं. इससे बिना किसी धुएं या धमाके के आप अपने घर को रोशनी से सजा सकते हैं.

कंप्रेस्ड एयर हॉर्न

जो लोग दिवाली की आवाज़ और जोश को मिस नहीं करना चाहते, उनके लिए कंप्रेस्ड एयर हॉर्न एक मजेदार विकल्प हैं. ये पटाखों की तरह विस्फोट नहीं करते लेकिन फिर भी तेज़ और रोमांचक ध्वनि पैदा करते हैं जो त्योहार के माहौल में जोश भर देती है. इन्हें संभलकर और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने पर ये पूरी तरह सुरक्षित हैं.

