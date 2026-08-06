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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCheapest Mobile Cover Market In Delhi: दिल्ली में कहां मिलते हैं सबसे सस्ते मोबाइल कवर? ये है बेस्ट लोकेशन

Cheapest Mobile Cover Market In Delhi: दिल्ली में कहां मिलते हैं सबसे सस्ते मोबाइल कवर? ये है बेस्ट लोकेशन

Cheapest Mobile Cover Market In Delhi: अगर आप भी अपने मोबाइल फोन के लिए सस्ते और अच्छे कवर लेना चाहते है, तो दिल्ली के इन मार्केट्स में आपको सस्ते दामों पर अच्छे मोबाइल कवर मिल जाएंगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 06 Aug 2026 09:03 AM (IST)
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Cheapest Mobile Cover Market In Delhi: आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी की जरुरत बन चुका है. ऐसे में हम सब फोन को सुरक्षित रखने और उसे एक नया लुक देने के लिए मोबाइल कवर का इस्तेमाल करते हैं. ऑनलाइन या बड़े मॉल्स में जो मोबाइल कवर 300 से 500 रुपये में मिलते हैं, वही कवर दिल्ली के कुछ खास बाजारों में बेहद सस्ते दामों पर मिल जाते हैं. अगर आप भी अपने फोन के लिए ट्रेंडी, फैशनेबल और सस्ते कवर ढूंढ रहे हैं, तो एक बार दिल्ली के इन बाजारों का चक्कर जरूर लगाएं. 

गफ्फार मार्केट

दिल्ली में मोबाइल और उससे जुड़ी एक्सेसरीज का जिक्र हो और गफ्फार मार्केट का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. करोल बाग में स्थित यह बाजार मोबाइल कवर और टेम्पर्ड ग्लास का सबसे बड़ा हब है. यह एशिया के सबसे बड़े मोबाइल बाजारों में से एक है. यहां आपको सिंपल कवर से लेकर महंगे दिखने वाले लेदर और फैंसी प्रिंटेड कवर बेहद कम कीमत पर मिल जाएंगे. थोक के भाव में यहां कवर की शुरुआती कीमत मात्र 10 से 15 रुपये होती है. अगर आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए खुदरा में भी खरीदते हैं, तो जो कवर ऑनलाइन 400 रुपये का मिलता है, वह यहां आपको आसानी से 50 से 100 रुपये के बीच मिल जाएगा. 

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लाजपत राय मार्केट 

पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में स्थित लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज के लिए काफी मशहूर है. लाल किले के ठीक सामने स्थित इस बाजार में मोबाइल कवर की सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं. यहां पर आपको हर ब्रांड जैसे सैमसंग, वीवो, ओप्पो और आईफोन के लेटेस्ट मॉडल के बैक कवर मिल जाएंगे. इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां नए लॉन्च हुए फोन के कवर सबसे पहले स्टॉक में आते हैं. यहां आप मोलभाव करके बहुत ही सस्ते में ट्रेंडी कवर खरीद सकते हैं. 

जनपथ मार्केट और पालिका बाजार

अगर आप सेंट्रल दिल्ली में हैं और ज्यादा दूर नहीं जाना चाहते, तो कनॉट प्लेस का पालिका बाजार और जनपथ मार्केट भी एक अच्छा विकल्प है. पालिका बाजार एक अंडरग्राउंड मार्केट है जहां मोबाइल एक्सेसरीज की कई दुकानें है. वहीं जनपथ की पटरियों पर आपको बहुत ही स्टाइलिश, चमकीले, और लड़कियों के लिए खास पॉप-सोकेट वाले फैशनेबल कवर मिल जाएंगे. यहां आपको 80 से 150 रुपये की रेंज में बहुत ही यूनिक और कूल दिखने वाले कवर्स मिल जाते हैं. 

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Published at : 06 Aug 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Gaffar Market Palika Bazar TECH NEWS Mobile Cover Market Lajpat Roy Market
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