दुनिया में कई ऐसी तकनीकें विकसित की जा रही हैं, जिनकी मदद से इंसानों के लिए मुश्किल काम आसान हो रहे हैं. कहीं रोबोट खेती कर रहे हैं तो कहीं मशीनें जंगलों में वन्यजीवों की निगरानी कर रही हैं. लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी खतरनाक अजगर को पकड़ने के लिए खरगोश की मदद ली जा सकती है?

सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा में ऐसा प्रयोग किया जा रहा है. यहां असली खरगोशों की जगह सोलर पावर से चलने वाले रोबोटिक खरगोशों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसकी वजह बर्मी अजगरों को उनके छिपने के ठिकानों से बाहर लाना और उनकी पहचान करके उन्हें पकड़ने में मदद करना है.

फ्लोरिडा में बर्मी अजगरों का आंतक

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित एवरग्लेड्स इलाके में बर्मी अजगरों की बढ़ती मौजूदगी वन्यजीवों और पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन गई है. ये सांप दक्षिण-पूर्व एशिया के मूल निवासी हैं, लेकिन पालतू जानवरों के व्यापार के कारण अमेरिका पहुंचे. बाद में कुछ सांपों के जंगलों में छूटने या छोड़ दिए जाने से यहां इनकी आबादी स्थापित हो गई. बर्मी अजगर बड़े आकार के होते हैं और अपने शिकार को जकड़कर मारते हैं. इनके भोजन में छोटे स्तनधारी जीव, पक्षी और दूसरे सांप शामिल हैं. फ्लोरिडा के प्राकृतिक वातावरण में इनकी बढ़ती संख्या स्थानीय वन्यजीवों के लिए खतरा बन गई है. अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के मुताबिक एवरग्लेड्स के कुछ हिस्सों में अजगरों के फैलाव के साथ कई स्थानीय स्तनधारी जीवों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

अजगरों को पकड़ेंगे रोबोटिक खरगोश

इन अजगरों को पकड़ने के लिए रोबोटिक खरगोशों की मदद ली जाएगी. रोबोटिक खरगोशों को सामान्य खिलौने की तरह नहीं, बल्कि असली खरगोश के शिकार जैसा संकेत देने के लिए खास तकनीक से तैयार किया गया है. ये सोलर पावर से चलते हैं और इनमें रिमोट कंट्रोल की सुविधा भी है. इनकी सबसे खास बात है कि ये शरीर जैसी गर्मी का संकेत पैदा करते हैं और ऐसी गंध छोड़ते हैं, जो अजगरों को आकर्षित करती है. इसके अलावा इनमें AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं, जो आसपास के क्षेत्र पर नजर रखते हैं. जैसे ही कोई अजगर इस रोबोटिक खरगोश के आसपास दिखाई देता है, कैमरा उसकी गतिविधि पहचानकर संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजता है. इसके बाद प्रशिक्षित सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ मौके पर पहुंचते हैं और अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़कर वहां से हटाते हैं. इस तकनीक को साउथ फ्लोरिडा वाटर मैनेजमेंट डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने मिलकर विकसित किया है. इसका इस्तेमाल साल 2025 में शुरू किया गया था. इसका उद्देश्य इंसानों को जंगलों में लगातार खोजबीन करने की जरूरत कम करना और सांपों की पहचान को आसान बनाना है.

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पेड़ों पर भी छिपते हैं अजगर

रोबोटिक खरगोशों के प्रयोग के बीच वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी ने बर्मी अजगरों के व्यवहार को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है. रिसर्चर्स ने 2017 से 2024 के बीच बिग साइप्रस नेशनल प्रिजर्व में 346 अजगरों की गतिविधियों पर नजर रखी. इनमें 188 वयस्क और 158 छोटे अजगर शामिल थे. इस दौरान 4,000 से ज्यादा पर्यावरण और उनके रहने के स्थान से जुड़े आंकड़े जुटाए गए. रिसर्च में सामने आया कि ये सांप ज्यादातर जमीन पर रहना पसंद करते हैं. हालांकि छोटे अजगरों में पेड़ों पर चढ़ने की संभावना अपेक्षाकृत ज्यादा देखी गई. अध्ययन के दौरान लगभग 17% छोटे और 14% वयस्क अजगरों को कम से कम एक बार पेड़ों पर चढ़ते हुए दर्ज किया गया. कुल देखे गए मामलों में पेड़ों पर चढ़ने की घटनाएं 3 परसेंट से भी कम थीं. वैज्ञानिकों के मुताबिक छोटे अजगरों का शरीर हल्का होने के कारण उनके लिए पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ना आसान होता है. जैसे-जैसे उनका आकार और वजन बढ़ता है, पेड़ों पर चढ़ने की संभावना कम होती जाती है.

इंसानों के साथ वन्यजीवों को भी मिलेगी राहत

फ्लोरिडा में अजगरों को पकड़ने के लिए सिर्फ रोबोटिक खरगोशों पर निर्भरता नहीं है. यहां हर साल फ्लोरिडा पायथन चैलेंज भी आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षित और आम प्रतिभागी अजगरों को पकड़ने के अभियान में हिस्सा लेते हैं. साल 2026 के आयोजन में 30 अमेरिकी राज्यों के अलावा वियतनाम और कनाडा के प्रतिभागियों सहित 907 लोगों ने हिस्सा लिया और कुल 280 बर्मी अजगर पकड़े गए. फ्लोरिडा फिश एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन कमीशन के साथ काम करने वाले ठेकेदारों और अन्य अभियानों के जरिए 2017 से अब तक 19 हजार से ज्यादा अजगर हटाए जा चुके हैं.

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