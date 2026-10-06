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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?

5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?

Huawei और Qualcomm के बीच 5G, AI, computing और networking टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी patent licensing deal हुई है. जानिएइस डील में क्या खास है और इससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या बदल सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
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  • यह समझौता नियामक मंजूरी मिलने के बाद ही पूरा होगा.

Huawei और Qualcomm के बीच एक बड़ा multi-year patent licensing agreement हुआ है. यह समझौता 5G तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें computing, Artificial Intelligence (AI) और networking जैसी टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं, हालांकि इस डील को पूरा करने के लिए जरूरी रेग्युलेटरी अप्रूवल मिलने बाकी हैं. Huawei और Qualcomm ने एक-दूसरे के patent portfolios को cross-license करने पर सहमति जताई है.

ऐसे में दोनों कंपनियां समझौते में शामिल टेक्नोलॉजी से जुड़े अपने पेटेंट को एक-दूसरे के लिए लाइसेंस करेंगी. इसके अलावा Qualcomm अमेरिका में registered Huawei के कुछ patents भी खरीदेगा. अभी दोनों कंपनियों ने यह जानकारी नहीं दी है कि इस डील में कौन-कौन से specific patents शामिल हैं और इसके लिए कितनी रकम तय हुई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस पेटेंट डील से टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या बदलेगा. 

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इस पेटेंट डील से टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या बदलेगा?

यह partnership कई जरूरी technology areas को कवर करती है. इसमें 5G, computing, AI और networking शामिल हैं. इन दोनों कंपनियों का कहना है कि यह डील Standard-Setting Organisations (SSOs) के FRAND नियमों के तहत की गई है. FRAND का मतलब है कि पेटेंट लाइसेंसिंग की शर्तें सभी के लिए सही और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए.

4G और 5G टेक्नोलॉजी में Huawei का काम

Huawei के Chief Intellectual Property Officer Alan Fan ने बताया कि कंपनी लंबे समय से रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर काम कर रही है. इस दौरान Huawei ने mobile communications के साथ-साथ कई दूसरे technology areas में भी योगदान दिया है. कंपनी ने 4G और 5G standards में अपने काम का खास तौर पर जिक्र किया. इसमें polar-code-based signal transmission technology भी शामिल है. यह Forward Error Correction (FEC) की एक तकनीक है, जो हवा या केबल के जरिए digital data भेजते समय होने वाली errors को ठीक करने में मदद करती है.

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Qualcomm ने भी बताई अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत

Qualcomm ने बताया कि कंपनी ने wireless technology को विकसित करने में लंबे समय से निवेश किया है. कंपनी के अनुसार, इन तकनीकों ने mobile communication की अलग-अलग generations को आगे बढ़ाने में मदद की है. 

Qualcomm Technology Licensing के Executive Vice President और General Manager John Han ने कहा कि यह समझौता 5G और दूसरे technology areas में Huawei की लगातार इन्वेंशन्स और उसके patents की अहमियत को भी दिखाता है. 

मंजूरी मिलने के बाद आगे बढ़ेगी डील

Huawei और Qualcomm के बीच यह समझौता अभी जरूरी  रेग्युलेटरी अप्रूवल पर निर्भर है. दोनों कंपनियों ने कहा है कि सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद ही यह transaction पूरा किया जाएगा. फिलहाल patent licensing और Huawei के कुछ US patents की खरीद से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 06 Oct 2026 06:24 AM (IST)
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