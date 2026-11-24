Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 50MP कैमरा, 10x जूम एक्सेसरी सपोर्ट मिलेगा.

Huawei Mate X8 Launch : Huawei अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन Huawei Mate X8 लॉन्च करने जा रही है. यह फोन अपने बड़े डिस्प्ले, खास कैमरा डिजाइन और दमदार बैटरी को लेकर चर्चा में है. कंपनी इस बार फोन को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर डिजाइन और नए फीचर्स के साथ पेश कर सकती है. खास बात यह है कि इसमें प्राइवेसी डिस्प्ले जैसे फीचर के साथ कैमरा एक्सेसरी का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है.

Huawei Mate X8 की एंट्री आज यानी 24 नवंबर को चीन में होने जा रही है. लॉन्च से पहले फोन के डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं. तो आइए जानते हैं कि इस नए फोल्डेबल फोन में क्या कुछ खास मिल सकता है.

आज चीन में लॉन्च होगा Huawei Mate X8

Huawei ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि Mate X8 को 24 नवंबर को चीन में पेश किया जाएगा. कंपनी ने इसका प्रमोशनल पोस्टर जारी करने के साथ फोन का डिजाइन भी दिखाया है. यह फोन इनवर्ड फोल्डिंग डिजाइन के साथ आएगा, फिलहाल कंपनी ने सभी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन सामने आई जानकारियों से इसके कई खास स्पेसिफिकेशंस का अंदाजा लग रहा है.

लॉन्च पर सामने आएगी कीमत और पूरी जानकारी

Huawei Mate X8 की कीमत, चार्जिंग स्पीड और बिक्री से जुड़ी जानकारी का खुलासा लॉन्च इवेंट में हो सकता है. इसके अलावा कंपनी इसके सभी आधिकारिक फीचर्स भी सामने लाएगी.

6000mAh बैटरी और दमदार प्रोसेसर की उम्मीद

फोन में Kirin 9050 Pro चिपसेट दिया जा सकता है. साथ ही इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की संभावना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसके दो वेरिएंट पेश कर सकती है. स्टैंडर्ड मॉडल में 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज मिल सकती है, जबकि Collector's Edition में 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज दिए जाने की उम्मीद है. फोन में प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर भी मिल सकता है.

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50MP कैमरा और खास जूम एक्सेसरी का सपोर्ट

फोटोग्राफी के मामले में भी Huawei Mate X8 खास हो सकता है. इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा फोन Huawei के Ruiying Z10 10x Zoom कैमरा मॉड्यूल को भी सपोर्ट कर सकता है. इस एक्सेसरी में 50MP का RYYB सेंसर और 1 इंच का ऑप्टिकल फॉर्मेट मिलने की बात कही गई है. यह लगातार 10x ऑप्टिकल जूम और वेरिएबल अपर्चर सपोर्ट कर सकता है.



बड़ी स्क्रीन और नए डिजाइन के साथ आएगा फोन

Huawei Mate X8 में 8.15 इंच की इनर स्क्रीन मिल सकती है. वहीं फोन के बाहर की तरफ 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसकी इनर स्क्रीन में अल्ट्रा थिन ग्लास का यूज होने की उम्मीद है. साथ ही दोनों डिस्प्ले पर पंच-होल डिजाइन में सेल्फी कैमरा मिल सकता है. फोन के पिछले हिस्से पर बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है.

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