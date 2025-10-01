iPhone यूजर्स और कंटेट क्रिएटर्स के लिए आ गए नए डिवाइस, अब नहीं रहेगी इस बात की टेंशन

अगर आप आईफोन यूजर या कंटेट क्रिएटर हैं तो आपकी एक बड़ी टेंशन खत्म हो गई है. दरअसल, आईफोन यूज करने वाले लोगों के साथ कंटेट क्रिएटर को भी स्टोरेज की खूब चिंता रहती है. आईफोन में ज्यादा स्टोरेज के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है तो कंटेट क्रिएशन के लिए कितनी भी स्टोरेज हो, कम ही रहती है. अब इस चिंता को दूर करते हुए Sandisk ने नए स्टोरेज डिवाइस लॉन्च किए हैं. क्रिएटर सीरीज के इन डिवाइसेस को खास तौर से कंटेट क्रिएटर के लिए ही लॉन्च किया गया है.

कंपनी ने लॉन्च किए ये डिवाइसेस

Sandisk ने अपनी नई सीरीज में microSD Card, SD UHS-II Card और USB-C फ्लैश ड्राइव्स लॉन्च किए हैं. आईफोन यूजर्स के लिए कंपनी ने विशेष तौर पर MagSafe कम्पैटिबल iPhone SSD और Phone Drive को भी बाजार में उतारा है. Sandisk Creator microSD Card की बात करें तो इसमें 1TB तक की स्टोरेज मिलती है. इसमें 190MBps की रीड स्पीड और 130MBps की राइट स्पीड मिल सकती है. इसकी कीमत 1809 रुपये से शुरू होकर 11499 रुपये तक जाती है. अगर आप कैमरा रखते हैं तो SD UHS-II कार्ड खरीद सकते हैं, जो 6K वीडियो और RAW फाइल्स सपोर्ट के साथ आता है. इसकी शुरुआती कीमत 4,999 रुपये है.

आईफोन यूजर्स के लिए भी स्पेशल प्रोडक्ट

Sandisk ने आईफोन यूजर्स के लिए USB-C फ्लैश ड्राइव लॉन्च की है. इसकी स्पीड 400Mbps तक है. यह USB-C पोर्ट वाले सभी डिवाइस जैसे नए आईफोन, लैपटॉप, टैब्स और स्मार्टफोन के साथ कंपैटिबल है. इसकी शुरुआती कीमत 2029 रुपये है. अगर आपको फोन ड्राइव की जरूरत है तो Sandisk Creator Phone Drive को खरीदा जा सकता है. इसकी कीमत 4,899 रुपये से शुरू हो रही है.

अभी खरीदने पर मिल रहा ऑफर

Sandisk के इन प्रोडक्ट्स को अमेजन से खरीदा जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी खरीदने पर इन प्रोडक्ट्स के साथ कई ऑफर भी मिल रहे हैं. ग्राहकों को प्रोडक्ट की खरीद पर एडोब लाइटरूम या एडोब क्रिएटिव क्लाउड की फ्री ट्रायल मेंबरशिप मिल रही है.

