हवाई सफर करने वाले लोग कौन-से गैजेट सबसे ज्यादा भूलते हैं? इस रिपोर्ट ने खोल दी सारी पोल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पिछले साल यात्रियों ने एयरपोर्ट पर छोड़े हजारों गैजेट्स.

51,000 मोबाइल फोन, 41,000 केबल-चार्जर नहीं लिए गए.

11 लाख का थर्मल कैमरा, मैकबुक प्रो भी भूला गया.

सामान भूलने से बचने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करें.

Commonly Found Gadgets In Lost Luggage: सफर करने वाले लोग अकसर अपना कुछ न कुछ सामान भूलकर ही घर लौटते हैं. अगर हवाई सफर की बात करें तो केबिन बैग को साथ रखना आसान है, लेकिन कई बार बाकी सामान एयरपोर्ट या दूसरी जगहों पर छूट जाता है. इन बैग्स और सूटकेस में बाकी सामान के साथ-साथ गैजेट भी होते हैं. अब एक रिपोर्ट में पता चला है कि पिछले साल हवाई सफर करने वाले लोग जो सामान भूल गए थे, उनमें कौन-से गैजेट सबसे ज्यादा पाए गए हैं. आइए जानते हैं कि एयरपोर्ट पर पीछे छूट जाने वाले सामान में सबसे ज्यादा कौन-से गैजेट मिलते हैं.

हर साल सामान में छूट जाते हैं हजारों फोन

द फाउंड रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में अमेरिका में हवाई यात्रियों का जो सामान पीछे रह गया था, उसमें 51,000 मोबाइल फोन मिले हैं. हैरानी की बात यह है कि इस सामान को कभी कोई लेने भी नहीं आया. फोन के अलावा लोग अपने सामान में चार्जर और केबल भी भूल जाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल अमेरिका में 41,000 से ज्यादा केबल और चार्जर मिले थे, जिन्हें कोई लेने नहीं आया. इसी तरह करीब 35,000 टैबलेट्स मिले थे. यानी लोग सस्ते से लेकर महंगे तक सब गैजेट सामान के साथ ही भूल जाते हैं. चार्जर और केबल की तो ज्यादा कीमत नहीं होती, लेकिन फोन और टैबलेट के साथ-साथ इनका डेटा भी बहुत वैल्यूबल होता है और इसे रिकवर करना कई बार मुश्किल भी हो सकता है.

ये इंट्रेस्टिंग गैजेट भी भूले लोग

रिपोर्ट के अनुसार, अनक्लेम सामान में एक बायोनिक नी भी मिली, जिसके क्लीनिकल ट्रायल चल रहे थे. इसी तरह कोई यात्री लगभग 11 लाख रुपये की कीमत वाला एक थर्मल कैमरा भी भूल गया था. एक मैकबुक प्रो भी मिला, जिस पर सारी एक्सेसरीज लगी हुई थी, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपये आंकी गई. इसी तरह एक सामान में 1941 का एक बैरोमीटर और 100 साल से भी ज्यादा पुराना टेलीफोन मिला.

ये तरीके अपनाएंगे तो नहीं भूलेंगे सामान

सफर करते समय जल्दबाजी या दूसरे कई कारणों से कई लोग सामान भूल जाते हैं. इससे बचने के लिए आप एयरटैग जैसे किसी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद ले सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको बैग पर कोई पुराने टैग या बारकोड लगे हैं तो उन्हें हटा दें. इससे स्कैनिंग में दिक्कत नहीं आती. अगर जुगाड़ की बात करें तो आप सबसे अलग दिखने वाले बैग या सूटकेस का भी यूज कर सकते हैं. इससे लगैज की भीड़ में यह आपको आसानी से नजर आ जाएगा.

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