Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Airtel का नया ट्रैवल वीक 2026 अभियान शुरू हुआ है.

इस कैंपेन में रोमिंग पैक पर 10% छूट मिलेगी.

वीजा पर ₹4000 तक छूट, मुफ्त मल्टी-करेंसी कार्ड लाभ.

साथ ही मुफ्त ट्रैवल गाइड और Amazon वाउचर भी मिलेंगे.

Airtel Travel Week 2026 : विदेश में अपना फोन यूज करने, इंटरनेट चलाने और कॉल करने के लिए इंटरनेशनल रोमिंग की जरूरत पड़ती है. वहीं वीजा बनवाने, विदेशी करेंसी का इंतजाम करने और घूमने की प्लानिंग में भी अच्छा-खासा खर्च हो सकता है. इस खर्च को कम करने के लिए Airtel ने भारत में अपना नया Travel Week 2026 कैंपेन शुरू किया है.

इसके तहत कंपनी अपने प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स को इंटरनेशनल रोमिंग पैक पर छूट देने के साथ-साथ वीजा और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कई फायदे भी दे रही है. साथ ही इस कैंपेन में यूजर्स को बिना किसी खर्च के इंटरनेशनल ट्रिप जीतने का मौका भी मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि Airtel का नया ट्रैवल ऑफर क्या है.

Airtel का नया ट्रैवल ऑफर क्या है?

Airtel ने भारत में अपना नया Travel Week 2026 कैंपेन शुरू किया है, जो 25 नवंबर तक Airtel ऐप पर चलेगा. इसमें हिस्सा लेने के लिए यूजर्स को ऐप खोलकर Travel Week सर्च करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होगा और पूछे गए सवाल का जवाब देना होगा. कंपनी इस कैंपेन के तहत 1,000 प्रीपेड और 1,000 पोस्टपेड यूजर्स को इंटरनेशनल रोमिंग पैक पर 10 फीसदी की छूट देगी.

कैसे मिलेगी यह छूट?

प्रीपेड यूजर्स को कूपन मिलने के बाद 15 दिनों के भीतर उसे यूज करना होगा. वहीं कूपन रिडीम करने के 30 दिनों के अंदर यात्रा करनी होगी. इसके लिए Airtel की प्रीपेड रिचार्ज वेबसाइट पर जाकर योग्य इंटरनेशनल रोमिंग पैक चुनना होगा और कूपन से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ऑफर का फायदा लेना होगा. पोस्टपेड यूजर्स को विनर घोषित होने के 90 दिनों के अंदर योग्य रोमिंग पैक खरीदना होगा. छूट की रकम उनके पहले बिलिंग साइकल में एडजस्ट कर दी जाएगी.

ट्रैवल प्लानिंग और फ्री विदेश यात्रा का मौका

Airtel ने Bruised Passports के साथ मिलकर पांच यूजर्स को ट्रैवल एक्सपर्ट्स से ऑनलाइन सलाह लेने का मौका दिया है. वहीं Out of Office Contest के दो विनर्स को पूरी तरह स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी. इसमें यूजर्स को क्रिएटिव Out of Office ईमेल मैसेज भेजना होगा.

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वीजा पर मिलेगी 4,000 रुपये तक की छूट

Airtel ने वीजा सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म Atlys के साथ साझेदारी की है. इसके तहत कुछ एशियाई देशों के लिए योग्य वीजा आवेदन पर 4,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. यह ऑफर 31 दिसंबर 2026 तक वैध है. इसके लिए यूजर्स को मिलने वाले यूनिक कोड का यूज Atlys के रिडेम्पशन पेज पर करना होगा. इसके अलावा कंपनी Niyo का मल्टी करेंसी कार्ड भी जीरो मार्कअप और फ्री डिलीवरी के साथ दे रही है. यूजर्स को बेहतर दरों पर विदेशी करेंसी कैश की डोर स्टेप डिलीवरी का फायदा भी मिलेगा.

Amazon वाउचर और फ्री ट्रैवल गाइड

कैंपेन में 250 यूजर्स को Conde Nast Traveller का सालाना सब्सक्रिप्शन और मर्चेंडाइज मिलेगा. सभी Airtel यूजर्स को 10 शहरों की ट्रैवल गाइड फ्री मिलेगी. वहीं 500 यूजर्स को 500 रुपये के Amazon वाउचर दिए जाएंगे.

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