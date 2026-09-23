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कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर? कैसे करता है काम

क्या रोज-रोज बर्तन साफ कर के आप थक गए है और डिश वॉशर लेने की सोच रहे हैं? तो जानिए सबसे सस्ते और बेहतरीन डिश वॉशर के बारे में, जो बना देंगे आपके बर्तनों को एक दम नए जैसा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 23 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास समय ही नहीं होता. दिनभर के ऑफिस के बाद घर का काम थका देने वाला होता है. ऐसे में बर्तनों को साफ करना तो किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं लगता. इस समस्या से बचने के लिए डिश वॉशर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है. कई लोगों को लगता है कि डिश वॉशर बेहद महंगा होता है और यह केवल अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं. जबकि असल में ऐसा नहीं है डिश वॉशर को आम आदमी भी खरीद सकता है और अपने काम को आसान बना सकता है. जानिए डिश वॉशर आखिर काम कैसे करता है और सबसे सस्ता डिश वॉशर कितने तक में मिल जाता है.

डिश वॉशर में बर्तन गरम पानी, फव्वारे और डिटर्जेंट की मदद से साफ होते हैं और सूखते हैं. इसके काम करने का तरीका आपके द्वारा सिलेक्ट किए गए ऑप्शन पर निर्भर करता है. आमतौर पर बर्तनों को साफ होने में 1-3 घंटे का समय पर्याप्त होता है. वहीं हल्के और कम गंदे बर्तन 30-60 मिनट में आसानी से साफ हो जाते हैं.

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ऐसे काम करता है डिश वॉशर

सबसे पहले डिश वॉशर में पानी भरता है. तापमान के अनुसार वह गर्म होता है, क्योंकि गर्म पानी चिकनाई और गंदगी को आसानी से पिघला देता है. डिश वॉशर में डाला गया डिटर्जेंट अपने आप पानी में मिल जाता है. फव्वारे की मदद से मशीन बर्तनों को साफ करती है. बर्तन साफ होने के बाद गंदा पानी डिश वॉशर से बाहर निकल जाता है. इसके बाद बर्तनों को एक बाक फिर साफ पानी से धोया जाता है. बर्तन धूलने के बाद डिश वॉशर में मौजूद हिटर गर्म हवा से बर्तनों के सुखा देता है.

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कितने का आता है सबसे सस्ता डिश वॉशर

भारत में सबसे सस्ता डिश वॉशर लगभग 13,000 से 17,000 रुपये के बीच में मिल जाता है. वहीं अगर आपका बजट ज्यादा है और आपको ज्यादा फिचर्स वाला डिश वॉशर चाहिए, तो आपके लिए 20,000 से 25,000 तक के मॉडल्स बेहतर होंगे. आप इन्हें Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म से आसानी से खरीद सकते हैं. वहीं डिश वॉशर आपको बड़े इलेक्ट्रिकल शॉरूम पर भी आसानी से मिल जाते हैं. सस्ता डिश वॉशर खरीदने से पहले उसकी कंपनी, फिचर्स और अन्य जरूरी जानकारी जरुर देखें.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 23 Sep 2026 06:23 PM (IST)
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