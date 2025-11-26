Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ChatGPT में अब एक नया फीचर आया है, जो शॉपिंग में आपकी मदद कर सकता है. OpenAI काफी समय से इस फीचर पर काम कर रही थी और अब इसे दुनियाभर के यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है. यह न सिर्फ आपको आपके लिए सही प्रोडक्ट बताएगा बल्कि पूरी रिसर्च कर आपको बेस्ट डील और ऑफर्स की भी जानकारी देगा. इसकी मदद से यूजर एक साथ कई प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर अपने लिए सही को चुन सकेंगे.

ChatGPT Shopping research है नए फीचर का नाम

ChatGPT Shopping research एक इंटरेक्टिव प्रोडक्ट-रिसर्च फीचर है, जिसे खास तौर पर शॉपिंग रिलेटिड क्वेरिज के लिए ट्रेनिंग दी गई है. यह GPT-5 mini मॉडल का यूज करते हुए प्रोडक्ट पेज को रीड, रिव्यू और प्राइस चेक कर और क्रेडिबल सोर्स बता सकता है. यह सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता बल्कि यूजर की जरूरतों, बजट, साइज और फीचर्स आदि फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए पूरी रिसर्च करता है. यह फीचर इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम केयर, फिटनेस गियर और आउटडोर इक्विपमेंट आदि की शॉपिंग में यूजर की मदद कर सकता है. कपड़ों और एक्सेसरीज के लिए यह एक जैसी दिखने वाली इमेज को एनालाइज कर पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से गिफ्ट भी सजेस्ट कर सकता है.

कैसे करें एक्सेस?

इस फीचर को दो तरीके से एक्सेस किया जा सकता है. पहला तरीका है कि टेक्स्ट बॉक्स में शॉपिंग से जुड़ा कोई प्रॉम्प्ट डालें. इसके बाद ChatGPT आपको एक कार्ड दिखाएगा, जिस पर टैप कर आप शॉपिंग रिसर्च को एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा तरीके में आप टूल्स मेनू में जाकर इसे एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए मोबाइल या वेब पर ChatGPT ओपन करें. यहां (+) मेनू में जाएं और शॉपिंग रिसर्च को सेलेक्ट कर लें. एक बार एक्टिवेट होने के बाद यह विजुअल इंटरफेस खुलेगा, जहां आप कुछ जवाब देकर अपने ऑप्शन रिफाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी.

