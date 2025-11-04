हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब लीगल समेत कई मुद्दों पर सलाह नहीं देगा ChatGPT, कंपनी ने इस वजह से बदल दिए नियम

अब लीगल समेत कई मुद्दों पर सलाह नहीं देगा ChatGPT, कंपनी ने इस वजह से बदल दिए नियम

ChatGPT अब एक कंसल्टेंट न रहकर सिर्फ एजुकेशनल टूल रह गया है. नए नियमों के तहत इस चैटबॉट ने कानूनी, मेडिकल और फाइनेंशियल मुद्दों पर सलाह देना बंद कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 06:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

रिलेशनशिप की बात हो या कोई कानूनी मामला, लोग आजकल हर मुद्दे से जुड़ी सलाह के लिए ChatGPT का यूज करने लगे हैं. हालांकि, इसके चलते कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है. इसे देखते हुए इस AI चैटबॉट में कुछ बदलाव किए गए हैं. OpenAI ने ऐलान किया है कि अब ChatGPT पर मेडिकल, फाइनेंस और लीगल मुद्दों से जुड़ी सलाह नहीं मिलेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 अक्टूबर से ChatGPT ने इलाज, कानूनी मामलों और पैसों के लेकर स्पेसिफिक गाइडेंस देना बंद कर दिया है. अब यह चैटबॉट कंसल्टेंट न रहकर सिर्फ एजुकेशनल टूल रह गया है.

अब क्या बदल जाएगा?

नए नियमों के बाद ChatGPT यूजर्स को दवाओं के नाम, उनकी मात्रा, मुकदमे की टेंपलेट, कानूनी रणनीति और निवेश से जुड़ी सलाह नहीं देगा. अब यह केवल जनरल प्रिंसिपल, बेसिक मैकेनिज्म की जानकारी और लोगों को डॉक्टर, वकीलों और वित्तीय सलाहकारों जैसे प्रोफेशनल्स से कंसल्टेशन करने की सलाह देगा. 

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?

पिछले कुछ समय से कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जब लोग ChatGPT से मिली सलाह का पालन कर खुद को नुकसान पहुंचा चुके हैं. अगस्त में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक 60 वर्षीय बुजुर्ग ने ChatGPT से सलाह लेकर नमक की जगह सोडियम ब्रोमाइड खाना शुरू कर दिया था. इससे उसे मानसिक समस्याएं होने लगीं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसी तरह एक और मामले में अमेरिका के एक 37 वर्षीय व्यक्ति को खाना निगलने में समस्या हो रही थी. उसने ChatGPT से इस बारे में पूछा तो चैटबॉट ने बताया कि कैंसर के कारण ऐसा होना बहुत मुश्किल है. वह व्यक्ति इससे संतुष्ट हो गया और उसने समय पर डॉक्टर से संपर्क नहीं किया. बाद में जब कैंसर चौथी स्टेज पर पहुंच गया, तब जाकर वह डॉक्टर के पास पहुंचा.

Published at : 04 Nov 2025 06:44 AM (IST)
Tags :
OpenAI AI Chatbot ChatGPT TECH NEWS
