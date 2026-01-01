ChatGPT बनाने वाली कंपनी बना रही है नया एआई पेन, फीचर जानकर हिल जाएगा दिमाग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







चैटजीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपनएआई एक नए प्रोडक्ट पर काम कर रही है और यह कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है. बताया जा रहा है कि कंपनी इन दिनों एक स्मार्ट पेन पर काम करने में लगी हुई है. कंपनी पिछले कुछ समय से इस हार्डवेयर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस प्रोडक्ट को इंटरनली गमड्रॉप कहा जा रहा है. ओपनएआई की तरफ से इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन टेक के दीवानों में इसका इंतजार बढ़ गया है.

फीचर जानकर हिल जाएगा दिमाग

साधारण पेन की तरह दिखने वाले इस डिवाइस में दिमाग को हिला देने वाले फीचर्स मिलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पेन से लिए गए नोट्स को तुरंत डिजिटल टेक्स्ट में बदला जा सकेगा. इसमें ऑडियो फीचर भी मिलेगा और आपके बोले गए शब्दों को यह डिजिटली नोट कर लेगा. इसे वॉइस असिस्टेंट से भी लैस किए जाने की तैयारी चल रही है. इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इसे चैटजीपीटी से कनेक्ट किया जा सकेगा, जिससे अगर आप कुछ भी बोलेंगे या लिखेंगे, चैटजीपीटी उसको पढ़कर नोट्स बना सकेगा. इसके अलावा उस टेक्स्ट को समराइज और रिराइट भी किया जा सकेगा और यह सारा काम बिना किसी मोबाइल या लैपटॉप के संभव होगा.

ऐप्पल की सप्लायर कंपनी करेगी प्रोडक्शन

ओपनएआई ने इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लक्सशेयर के साथ बातचीत की थी, लेकिन प्रोडक्शन लोकेशन को लेकर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई. अब कहा जा रहा है कि आईफोन और दूसरे पॉपुलर गैजेट बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन इस पेन का प्रोडक्शन करेगी.

ओपनएआई के सामने बड़ी चुनौती

इस नए डिवाइस को लेकर ओपनएआई के सामने बड़ी चुनौती होगी. दरअसल, पहले भी Rabbit R1 और Humane AI Pin समेत कई स्क्रीन-फ्री डिवाइसेस लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाया है. ऐसे में ओपनएआई के सामने अपने गमड्रॉप स्मार्ट पेन को प्रैक्टिकल बनाने के साथ-साथ ग्राहकों को आकर्षित करने वाला बनाने की चुनौती होगी.

