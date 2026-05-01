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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या आपको भी मिला है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का मैसेज? जानें क्या है यह बला

क्या आपको भी मिला है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट का मैसेज? जानें क्या है यह बला

Cell Broadcast Alert: अगर अगले 1-2 दिनों में आपके फोन पर कोई इमरजेंसी अलर्ट आए तो घबराना नहीं है. सरकार एक नए ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को टेस्ट कर रही है, जिसके ट्रायल के लिए ये मैसेज भेजे जाएंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 01 May 2026 10:44 AM (IST)
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  • देश भर में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का ट्रायल हो रहा है।
  • मोबाइल यूजर्स को आ रहे अलर्ट मैसेज, घबराने की जरूरत नहीं।
  • 2 मई को केंद्रीय मंत्री मोबाइल-बेस्ड डिजास्टर अलर्ट सिस्टम शुरू करेंगे।
  • सिस्टम कमजोर नेटवर्क पर भी देगा अलर्ट, ट्रायल के लिए सेटिंग ऑन रखें।

Cell Broadcast Alert: अगर अगले 1-2 दिन में आपका फोन अचानक से बजने लगे तो घबराना नहीं है. दरअसल, दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर पूरे देश में Cell Broadcast Alert System का ट्रायल कर रहे हैं. इस दौरान मोबाइल यूजर्स को अलर्ट मैसेज आ सकते हैं. अगर आपके फोन पर भी ऐसा मैसेज आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह एक ट्रायल है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 मई को पूरे देश में मोबाइल-बेस्ड डिजास्टर अलर्ट सिस्टम की शुरुआत करेंगे. आइए जानते हैं कि यह सिस्टम क्या है और अलर्ट मिलने पर आपको क्या करने की जरूरत है.

Cell Broadcast Alert को लेकर सरकार ने की यह अपील

इस सिस्टम की शुरुआत के दौरान सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली-NCR में मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाएगा. हिंदी और इंग्लिश के अलावा क्षेत्रीय भाषा में यह भी मैसेज होगा. इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि यह एक ट्रायल है. सरकार ने अपील की है कि मैसेज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है और यूजर्स को कुछ भी नहीं करना है. यह केवल इस सिस्टम को चेक करने के लिए ट्रायल किया जा रहा है. 

पहले भी भेजे गए हैं अलर्ट मैसेज

यह पहली बार नहीं है, जब इस सिस्टम के जरिए मोबाइल पर अलर्ट भेजा जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सिस्टम से 134 अरब अलर्ट मैसेज भेजे जा चुके हैं. प्राकृतिक आपदाओं, मौसम चेतावनियों और साइक्लोन जैसी स्थिति  में इस सिस्टम को लोगों को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. अब इस नए सिस्टम में SMS के साथ-साथ सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नीक को भी जोड़ा गया है. इससे मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने पर भी लोगों के फोन पर अलर्ट भेजा जा सकेगा.

किन लोगों के पास आएगा अलर्ट?

ट्रायल के दौरान केवल उन्हीं यूजर्स के पास मैसेज आएगा, जिन्होंने इसके लिए अपने फोन में सेटिंग्स ऑन की हुई है. यह भी ध्यान रखें कि यह मैसेज आपके पास बार-बार भी आ सकता है. अगर आपके फोन में यह सेटिंग ऑन नहीं है तो आपके पास अलर्ट मैसेज नहीं आएगा. मैसेज रिसीव होने पर आपको सिर्फ OK बटन प्रेस करना है.

इमरजेंसी अलर्ट पाने के लिए ऑन कर लें यह सेटिंग

अगर आप अपने फोन पर इमरजेंसी अलर्ट पाना चाहते हैं तो एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी. इसके लिए फोन की सेटिंग में जाएं और सेफ्टी एंड इमरजेंसी पर टैप करें. यहां आपको वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट का ऑप्शन दिखेगा. इसमें टेस्ट अलर्ट के ऑन कर दें. 

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Published at : 01 May 2026 10:44 AM (IST)
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