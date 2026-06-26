क्या 5G बन सकता है 4G फोन? जानिए क्या है टेक्नोलॉजी के पीछे छिपा राज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 4G फोन को 5G में अपग्रेड करना व्यावहारिक रूप से असंभव है।

5G के लिए फोन में विशेष हार्डवेयर होना आवश्यक है।

4G फोन 5G नेटवर्क पर 5G स्पीड नहीं दे सकता।

Can 4G Smartphone Be Upgraded to 5G: भारत में BSNL छोड़कर बाकी सभी कंपनियां 5G कनेक्टिविटी देने लगी है. देश के कई हिस्सों में यह कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन इसे यूज करने के लिए 5G डिवाइस होना जरूरी है. अगर आपके पास 4G फोन है तो आप इस फास्ट सर्विस का फायदा नहीं उठा सकते. 4G फोन 5G नेटवर्क पर काम करते हैं, लेकिन 5G स्पीड रिसीव नहीं कर सकते. ऐसे में क्या फोन अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे 4G फोन 5G स्पीड रिसीव कर पाए? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

क्या 5G में अपग्रेड हो सकता है 4G फोन?

थ्योरी के हिसाब से देखें तो 4G फोन के कई पार्ट्स चेंज कर उसे 5G स्पीड रिसीव करने लायक बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना प्रैक्टिकल नहीं है. फोन मॉड्यूलर नहीं होते और इन्हें अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी नहीं किया जा सकता. इसलिए 4G फोन को 5G में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. ऐसे में अगर आप 5G स्पीड का मजा लेना चाहते हैं तो 4G फोन को 5G से रिप्लेस करना ही एकमात्र ऑप्शन है.

4G फोन पर 5G स्पीड क्यों नहीं मिलती?

5G कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G मॉडम और कंपैटिबल एंटीना समेत कई स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, जो 4G फोन में नहीं होते. 5G डेटा एक पूरी तरह अलग फ्रीक्वैंसी बैंड पर ऑपरेट करता है, जिसे डिटेक्ट करने के लिए 4G फोन में जरूरी पार्ट नहीं लगे होते हैं. इस कारण 4G फोन 5G डेटा को पहचान नहीं पाता. इसलिए अगर आप 5G डेटा यूज करना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए कंपैटिबल 5G फोन होना जरूरी है. इसके बिना आप कितने भी महंगे 5G रिचार्ज प्लान के साथ इस कनेक्टिविटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे. अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि फिर 5G नेटवर्क पर 4G फोन काम कैसे करता है. इसका जवाब यह है कि एक्सक्लूसिव 5G नेटवर्क पर 4G फोन काम नहीं करेगा. फिलहाल टेलीकॉम कंपनियों 4G और 5G दोनों बैंड का यूज कर रही है, इस कारण 4G फोन इस नेटवर्क पर काम करता है.

4G और 5G नेटवर्क में क्या अंतर?

दोनों में स्पीड, लेटेंसी और नेटवर्क कैपेसिटी का अंतर है. 5G नेटवर्क पर 4G की तुलना में 10 गुना अधिक स्पीड मिलती है. अगर लेटेंसी की बात करें तो 4G नेटवर्क में 50-100ms की लेंटेसी होती है, जो 5G में 1ms रह जाती है. कैपेसिटी के मामले में 5G नेटवर्क पर 4G की तुलना में ज्यादा स्मार्ट डिवाइस यूज किए जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

क्या आपके फोन की स्क्रीन भी ऐसा कर रही है? ये 5 संकेत हैं खतरे की घंटी