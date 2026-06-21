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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोन में Full 5G Signal फिर भी इंटरनेट गायब! आखिर क्यों नहीं खुलती कोई वेबसाइट?

फोन में Full 5G Signal फिर भी इंटरनेट गायब! आखिर क्यों नहीं खुलती कोई वेबसाइट?

Smartphone Internet Tips: दरअसल, सिग्नल बार सिर्फ यह बताते हैं कि आपका फोन नजदीकी मोबाइल टावर से कनेक्टेड है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 21 Jun 2026 02:38 PM (IST)
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  • एयरप्लेन मोड, रीस्टार्ट, सेटिंग्स रीसेट जैसे आसान उपाय।

Smartphone Internet Tips: भारत समेत दुनिया भर में लाखों स्मार्टफोन यूजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. लेकिन कई बार स्मार्टफोन यूजर्स को एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ता हैं. दरअसल, कई बार देखा गया है कि फोन पर फुल 5G नेटवर्क और सभी सिग्नल बार दिखाई देते हैं लेकिन फिर भी वेबसाइट्स नहीं खुलतीं, वीडियो बफर होती रहती हैं और ऐप्स इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाते.

ऐसे में सवाल उठता है कि जब नेटवर्क पूरे आ रहे हैं तो इंटरनेट आखिर काम क्यों नहीं कर रहा? आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे का कारण और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है.

5G सिग्नल पर भी क्यों नहीं चलता इंटरनेट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि अगर फोन पर 5G का आइकन और फुल नेटवर्क बार दिखाई दे रहे हैं तो इंटरनेट भी तेजी से चलेगा. लेकिन हकीकत इससे अलग होती है.

दरअसल, सिग्नल बार सिर्फ यह बताते हैं कि आपका फोन नजदीकी मोबाइल टावर से कनेक्टेड है. लेकिन इंटरनेट चलाने के लिए फोन को मोबाइल ऑपरेटर के डेटा नेटवर्क के साथ भी अच्छे से कनेक्ट होना पड़ता है. अगर इस प्रोसेस में कोई दिक्कत आ जाए तो फोन में नेटवर्क तो दिखाई देगें लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं होगा.

मोबाइल ऑपरेटर की तकनीकी गड़बड़ी

कई मामलों में समस्या सीधे टेलीकॉम कंपनी की ओर से होती है. अकाउंट सेटिंग्स में गड़बड़ी, डेटा प्लान से जुड़ी कमियां, बिलिंग संबंधी समस्याएं या नेटवर्क प्रोविजनिंग एरर इंटरनेट एक्सेस को प्रभावित कर सकते हैं. कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि कस्टमर केयर द्वारा अकाउंट सेटिंग्स रीफ्रेश करने के बाद इंटरनेट तुरंत चालू हो जाता है.

अगर आपका monthly डेटा कोटा खत्म हो चुका है तो ऑपरेटर स्पीड को काफी हद तक सीमित भी कर सकता है. ऐसे में तकनीकी रूप से इंटरनेट चालू रहता है लेकिन स्पीड इतनी कम हो जाती है कि लगता है जैसे इंटरनेट बंद हो गया हो.

नेटवर्क पर ज्यादा लोड भी बन सकता है वजह

कई बार समस्या आपके फोन में नहीं बल्कि नेटवर्क पर बढ़े हुए दबाव की होती है. पीक टाइम में एक ही टावर से हजारों डिवाइस इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ऐसे में उपलब्ध बैंडविड्थ सभी यूजर्स के बीच बंट जाती है जिससे इंटरनेट की स्पीड बेहद धीमी हो सकती है या कुछ समय के लिए पूरी तरह रुक भी सकती है. यही कारण है कि स्ट्रांग सिग्नल होने के बावजूद भी कई बार आपके फोन में इंटरनेट काम नहीं करता है.

ये है समाधान

अगर आपके फोन में फुल 5G सिग्नल दिख रहा है लेकिन कुछ भी लोड नहीं हो रहा तो ये आसान तरीके मदद कर सकते हैं:

  • एयरप्लेन मोड को ऑन करके कुछ सेकंड बाद ऑफ करें.
  • स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करें.
  • VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे फिलहाल के लिए बंद कर दें.
  • नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट करें.
  • फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करें.
  • अपने ऑपरेटर के अनुसार APN सेटिंग्स वेरिफाई करें.
  • समस्या बनी रहे तो कस्टमर केयर से संपर्क करें.

यह भी पढ़ें:

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 21 Jun 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Internet 5G TECH NEWS HINDI
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