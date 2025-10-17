हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2050 तक नहीं होगी इंसानों की जरूरत, रोबोट्स करेंगे ये सारे काम, जानिए कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजी का होगा राज

2050 तक नहीं होगी इंसानों की जरूरत, रोबोट्स करेंगे ये सारे काम, जानिए कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजी का होगा राज

Technology by 2050: दुनिया तेजी से उस दौर की ओर बढ़ रही है जहां इंसानों की भूमिका धीरे-धीरे तकनीक से कम होती जाएगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Preferred Sources

Technology by 2050: दुनिया तेजी से उस दौर की ओर बढ़ रही है जहां इंसानों की भूमिका धीरे-धीरे तकनीक से कम होती जाएगी. वैज्ञानिकों और टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2050 तक अधिकांश उद्योगों और सेवाओं में रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का पूरी तरह से कब्जा होगा. ऐसे में कई काम जो आज इंसान करते हैं भविष्य में मशीनें करेंगी वो भी ज़्यादा सटीकता और तेज़ी के साथ.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बनेगी भविष्य की रीढ़

2050 तक AI हर क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन जाएगी. मशीनें इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम होंगी. हेल्थकेयर से लेकर एजुकेशन, बैंकिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर जगह AI आधारित सिस्टम काम करेंगे.

डॉक्टरों की जगह AI सर्जन रोबोट्स ऑपरेशन करेंगे जो बिना गलती के माइक्रो-लेवल पर सर्जरी करने में सक्षम होंगे. वहीं शिक्षा क्षेत्र में वर्चुअल टीचर्स छात्रों को उनकी जरूरत और सीखने की गति के अनुसार पढ़ाएंगे.

Humanoid रोबोट्स होंगे नया वर्कफोर्स

अब तक फैक्ट्रियों में मशीनें केवल असेंबलिंग और रिपिटिटिव टास्क करती हैं लेकिन आने वाले समय में ह्यूमनॉइड रोबोट्स इंसानों की तरह हर काम संभालेंगे चाहे वह कस्टमर सर्विस हो, सुरक्षा हो या घरेलू कामकाज.

जापान, चीन और अमेरिका जैसी तकनीकी रूप से अग्रणी देशों में ऐसे कई रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो इंसानों की तरह भावनाओं को समझने, बातचीत करने और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं.

ऑटोनॉमस व्हीकल्स और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम

भविष्य की सड़कों पर इंसानों की नहीं बल्कि ऑटोनॉमस कार्स और ड्रोन टैक्सी की रफ्तार दिखेगी. सेल्फ-ड्राइविंग व्हीकल्स ट्रैफिक नियमों का पालन खुद करेंगे जिससे सड़क हादसों में भारी कमी आएगी. ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज़ भी पूरी तरह स्वचालित होंगी जहां बिना किसी ड्राइवर के आपका सामान कुछ ही मिनटों में दरवाजे तक पहुंच जाएगा.

क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपरफास्ट प्रोसेसिंग

भविष्य की दुनिया में क्वांटम कंप्यूटर ऐसे काम करेंगे जिनके लिए आज के सुपरकंप्यूटर को भी घंटों लगते हैं. इससे दवा निर्माण, मौसम की भविष्यवाणी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नई क्रांति आएगी. कंप्यूटर प्रोसेसिंग की इतनी तेज़ गति होगी कि इंसान की सोच भी उसके सामने धीमी लगेगी.

स्मार्ट सिटी

2050 तक दुनिया के ज़्यादातर शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएंगे. हर डिवाइस, हर गाड़ी और हर बिल्डिंग Internet of Things (IoT) से जुड़ी होगी. आपका घर खुद आपकी दिनचर्या सीखेगा कब लाइट ऑन करनी है, कब AC चलाना है या कब फ्रिज को ऑटोमैटिक रीस्टॉक करना है ये सब सिस्टम खुद तय करेंगे. 2050 की दुनिया इंसानों की बनाई मशीनों के हवाले होगी. हालांकि इंसान पूरी तरह खत्म नहीं होंगे लेकिन उनकी भूमिका कंट्रोलर से ऑब्जर्वर में बदल जाएगी.

Published at : 17 Oct 2025 10:30 AM (IST)
