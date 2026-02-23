हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BSNL का धमाकेदार 365 दिन वाला प्रीपेड प्लान! एक बार रिचार्ज और पूरे साल टेंशन फ्री कॉलिंग-डेटा

BSNL का धमाकेदार 365 दिन वाला प्रीपेड प्लान! एक बार रिचार्ज और पूरे साल टेंशन फ्री कॉलिंग-डेटा

BSNL New Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ने अपने यूजर्स के लिए लंबे समय की वैलिडिटी वाला खास प्रीपेड प्लान पेश किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Feb 2026 01:24 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL New Recharge Plan: सरकारी टेलीकॉम कंपनी Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) ने अपने यूजर्स के लिए लंबे समय की वैलिडिटी वाला खास प्रीपेड प्लान पेश किया है. कंपनी हाल के दिनों में अपने रिचार्ज प्लान्स और सर्विसेज में बदलाव कर रही है ताकि ग्राहकों को ज्यादा डेटा, लंबी वैधता और अतिरिक्त सुविधाएं मिल सकें.

हालांकि बाजार में Airtel, Reliance Jio और Vodafone Idea जैसी कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है फिर भी BSNL अपने 4G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और भविष्य में 5G सेवाएं शुरू करने की भी तैयारी में है.

365 दिन की वैधता वाला प्लान

BSNL का सालभर चलने वाला यह प्रीपेड प्लान PV1999 नाम से उपलब्ध है. इसकी कीमत 1,999 रुपये है और इसकी वैधता पूरे 365 दिनों की है. यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद आपको बार-बार रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

इस प्लान में कुल 600GB डेटा सालभर के लिए दिया जाता है. खास बात यह है कि इसमें रोजाना डेटा की कोई सीमा तय नहीं है, यानी आप जरूरत के अनुसार कभी भी ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं.

कॉलिंग और अन्य फायदे

इस वार्षिक प्लान के साथ यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है. साथ ही देशभर में फ्री रोमिंग का लाभ भी शामिल है जिससे यात्रा के दौरान अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता. इसके अलावा, प्रतिदिन 100 मुफ्त SMS भी दिए जाते हैं, जो नियमित उपयोग के लिए पर्याप्त हैं.

वैल्यू एडेड सर्विसेज भी शामिल

1,999 रुपये वाले इस प्लान में कई वैल्यू एडेड सर्विसेज (VAS) का फायदा भी मिलता है. इनमें एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़ी सेवाएं जैसे WOW Entertainment और Zing Music, गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे Hardy Games, Challenger Arena Games और Gameium, साथ ही BSNL Tunes, Lystn Podcast और Astrotell जैसी सेवाएं शामिल हैं. ये अतिरिक्त सुविधाएं प्लान को और आकर्षक बनाती हैं.

Reliance Jio का साल भर वाला रिचार्ज प्लान

1748 रुपये में लगभग सालभर की वैधता वाला यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो हर महीने रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. इस एक ही रिचार्ज से आपका जियो सिम पूरे 336 दिनों तक एक्टिव बना रहेगा यानी करीब 11 महीने तक आपको न तो रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी और न ही बार-बार ऐप खोलकर प्लान खोजने की.

यह भी पढ़ें:

स्मार्टफोन के कोने में दिखने वाला LTE और VoLTE आखिर है क्या? जानिए पूरा नाम, मतलब और इसके पीछे का राज

Published at : 23 Feb 2026 01:24 PM (IST)
TECH NEWS HINDI BSNL New Recharge Plan
