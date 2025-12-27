Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL New Year Offer: नए साल की शुरुआत से पहले ही BSNL ने अपने ग्राहकों को शानदार सरप्राइज दिया है. 26 दिसंबर से कंपनी ने एक नया प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है जो पूरे एक साल की वैधता के साथ आता है. इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए BSNL कई मौजूदा रिचार्ज प्लानों पर अतिरिक्त डेटा बोनस भी दे रहा है.

BSNL का नया 2,799 रुपये वाला सालाना प्लान

BSNL इंडिया ने इस नए प्रीपेड प्लान की जानकारी अपने आधिकारिक X (पहले Twitter) अकाउंट के जरिए साझा की है. 2,799 रुपये की कीमत वाला यह प्लान उन यूज़र्स के लिए है जो लंबी अवधि के लिए सस्ता और भरोसेमंद कनेक्शन चाहते हैं.

The countdown begins! ✨

Just a few hours left!



Say hello to the New Year Annual Plan – ₹2799

One simple recharge. 365 days of uninterrupted connectivity.



📅 Live from 26th December 2025



Get 3GB/day data, unlimited calling & 100 SMS/day—all packed into one powerful annual… pic.twitter.com/v4lAADqoCx — BSNL India (@BSNLCorporate) December 25, 2025

इस प्लान में पूरे 365 दिनों की वैधता मिलती है. कॉलिंग की बात करें तो इसमें भारत भर में अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स दी जा रही हैं जिसमें फ्री नेशनल रोमिंग भी शामिल है. इंटरनेट यूज़र्स के लिए रोज़ाना 3GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है यानी पूरे साल भर में भरपूर इंटरनेट. इसके साथ ही हर दिन 100 फ्री SMS का फायदा भी दिया जा रहा है. अगर रोज़ के हिसाब से देखा जाए तो यह प्लान लगभग 8 रुपये प्रतिदिन पड़ता है.

2,399 और 2,799 रुपये प्लान में क्या है फर्क?

BSNL पहले से ही 2,399 रुपये का एक साल वाला प्लान ऑफर कर रहा है जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ 2GB डेटा मिलता है. अब 2,799 रुपये वाले नए प्लान में सिर्फ 400 रुपये ज्यादा देकर यूजर रोज़ाना 1GB अतिरिक्त डेटा पा सकते हैं.

इसका मतलब है कि पूरे साल में आपको करीब 365GB ज्यादा डेटा मिल रहा है. अगर गणना करें तो हर अतिरिक्त GB के लिए लगभग 1.10 रुपये ही खर्च करना पड़ता है. ऐसे में जो लोग ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए नया प्लान ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है.

न्यू ईयर पर मिल रहे खास डेटा बोनस

नया प्लान लॉन्च करने के साथ-साथ BSNL ने मौजूदा ग्राहकों के लिए भी न्यू ईयर और क्रिसमस ऑफर पेश किए हैं. 2,399 रुपये वाले सालाना प्लान पर 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक रिचार्ज कराने पर रोजाना 2GB की जगह 2.5GB डेटा दिया जा रहा है.

इसके अलावा कम अवधि वाले प्लानों का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी खुशखबरी है. BSNL अपने लोकप्रिय 225, 347 और 485 रुपये वाले रिचार्ज प्लानों पर रोजाना 0.5GB अतिरिक्त डेटा दे रहा है जिससे छुट्टियों के दौरान यूज़र्स को ज्यादा इंटरनेट का फायदा मिल सके.

जियो का साल भर वाला रिचार्ज प्लान

अगर आप बार-बार रिचार्ज करवाने की झंझट से परेशान रहते हैं तो जियो के सालभर वाले रिचार्ज प्लान को पसंद कर सकते हैं. देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने एक कुछ समय पहले ऐसा प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसे देखकर यूजर्स की खुशी दोगुनी हो गई है.

1748 रुपये में लगभग सालभर की वैधता वाला यह प्लान उन लोगों के लिए खास है जो हर महीने रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. इस एक ही रिचार्ज से आपका जियो सिम पूरे 336 दिनों तक एक्टिव बना रहेगा यानी करीब 11 महीने तक आपको न तो रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी और न ही बार-बार ऐप खोलकर प्लान खोजने की.

इस प्लान की खासियत सिर्फ इसकी लंबी वैलिडिटी नहीं है बल्कि इसके साथ मिलने वाले फायदे भी इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं. पूरे देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है जिससे कॉल रेट या मिनट खत्म होने की चिंता नहीं रहती. इसके अलावा यूजर्स को फ्री एसएमएस भेजने की सुविधा भी मिलती है जो कई बार जरूरी कामों में काफी मददगार साबित होती है.

