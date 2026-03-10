हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हेडफोन हो जाएंगे खराब, इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो होगा मोटा खर्चा, म्यूजिक का भी नहीं आएगा मजा

हेडफोन हो जाएंगे खराब, इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो होगा मोटा खर्चा, म्यूजिक का भी नहीं आएगा मजा

Headphone Use Tips: हेडफोन को लंबा चलाने के लिए स्टोरेज और हैंडलिंग समेत कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है. जरा-सी लापरवाही से हेडफोन खराब हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Headphone Use Tips: हेडफोन या ईयरफोन आजकल जरूरी हो गए हैं. आप स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, वहीं वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ऑनलाइन मीटिंग आदि के लिए ये जरूरी हो गए हैं. इन्हें लंबा चलाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर इनकी हैंडलिंग में लापरवाही की जाए तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं. फिर इन्हें ठीक करवाने या नए खरीदने में आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेडफोन की हैंडलिंग में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

वायर को ज्यादा मोड़ देना

अगर आपके पास वायर्ड इयरफोन या हेडफोन है तो वायर का खास ध्यान रखने की जरूरत है. केस से निकालते या यूज करते समय कोशिश करें कि वायर ज्यादा खींचे नहीं. इसी तरह यूज के बाद वापस रखते समय वायर को उलझा कर न रखें. वायर इसमें सबसे नाजुक होती है और ज्यादा खिंचाव या बार-बार मुड़ने से यह खराब हो सकती है.

स्टोरेज का रखें ध्यान

यूज के बाद आप हेडफोन को कहां रखते हैं, यह भी ध्यान देने वाली बात है. कई बार जल्दबाजी में लोग इसे कहीं भी रख देते हैं. यह हेडफोन की सेफ्टी के साथ-साथ आपके कानों की हाइजिन के लिए ठीक नहीं है. इसलिए हमेशा हेडफोन को क्लीन, ड्राई और कम तापमान वाली जगह पर रखना चाहिए. इसे तरह हेडफोन को ज्यादा नमी या ज्यादा तापमान वाली जगहों पर भी रखने से बचना चाहिए.

रेगुलर साफ-सफाई है जरूरी

हेडफोन सीधे आपके कानों के संपर्क में आते हैं. इसलिए इनकी साफ-सफाई रखना बहुत जरूरी है. दिखने में भले ही हेडफोन एकदम साफ-सुथरे नजर आते हैं, लेकिन इन्हें डिसइंफेक्टेंट वाइप्स से साफ करना चाहिए. इससे बैक्टीरिया आदि जमा नहीं होते और इसे यूज करना सेफ हो जाता है. 

लगातार हाई वॉल्यूम पर न सुनें गाने

लगातार अपने हेडफोन या ईयरफोन पर मैक्सिमम वॉल्यूम पर गाने सुनना खतरनाक हो सकता है. यह आपके कानों के लिए तो बुरा है ही, इससे डिवाइस की लाइफ पर भी असर पड़ता है. दरअसल, जब स्पीकर से साउंड बाहर आती है तो इंटरनल पार्ट्स में वाइब्रेशन होता है. अगर यह लगातार ज्यादा होता रहेगा तो पार्ट्स में मूवमेंट ज्यादा होगी, जिससे साउंड खराब होने का डर रहता है.

जूम की तरह WhatsApp पर भी हो सकती है स्क्रीन शेयरिंग, चुटकियों में होंगे ऑफिस के काम, यह है तरीका

Published at : 10 Mar 2026 12:13 PM (IST)
