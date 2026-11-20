Second Hand Phone: आजकल नए स्मार्टफोन्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए कम बजट में प्रीमियम फीचर्स पाने के लिए लोग सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं. लेकिन पुराना फोन खरीदते समय सबसे बड़ा डर यही रहता है कि बाहर से चमकता दिखने वाला फोन अंदर से कहीं खराब न निकले. कई बार बेचने वाला व्यक्ति फोन की कमियों को छिपा लेता है, जिनका पता कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद चलता है.

ऐसे में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने या कोई थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने के बजाय आप खुद ही इसका पता कर सकते हैं. कुछ खास यूएसएसडी कोड किसी भी स्मार्टफोन के हार्डवेयर से लेकर बैटरी और नेटवर्क तक की पूरी कुंडली सेकंडों में स्क्रीन पर खोल देते हैं. सही कोड डायल करके आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि फोन खरीदने लायक है या नहीं.

डिस्प्ले, टच और सेंसर की जांच करने वाला मास्टर कोड

पुराने फोन में सबसे काॅमन दिक्कत लोकल डिस्प्ले या खराब टच रिस्पॉन्स की होती है. इसे पकड़ने के लिए स्मार्टफोन कंपनियों ने फोन के अंदर एक इन-बिल्ट टेस्टिंग मेनू दिया होता है. अगर आप सैमसंग का सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो डायलर में जाकर #0# डायल करें. वहीं शाओमी, रेडमी और पोको के फोन्स में ##6484## डायल करते ही हार्डवेयर टेस्ट पेज खुल जाता है. इस मेनू में आपको रेड, ग्रीन और ब्लू स्क्रीन के ऑप्शन मिलते हैं.

जिन पर टैप करके आप डिस्प्ले के डेड पिक्सल या पीले धब्बों को आसानी से पकड़ सकते हैं. तो आप यहीं से टच ग्रिड टेस्ट भी कर सकते है, जिसमें स्क्रीन के हर कोने पर उंगली घुमाकर चेक किया जाता है कि टच कहीं से अटक तो नहीं रहा. तो साथ में स्पीकर, वाइब्रेशन, फ्रंट-बैक कैमरा और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को भी लाइव चेक किया जा सकता है. जिससे कोई भी अंदरूनी खराबी हो तो तुंरत पता चल जाती है.





बैटरी हेल्थ और नेटवर्क चेक करें

सेकंड हैंड फोन में अक्सर बैटरी को लेकर परेशानी आती है. इसके बारे में पता करने के लिए आपको एंड्रॉयड में में ##4636## टाइप करना होगा. यह कोड डालते ही स्क्रीन पर टेस्टिंग मेनू खुलेगा, जहां फोन इंफॉर्मेशन, बैटरी इंफॉर्मेशन और यूसेज स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन दिखते हैं. बैटरी सेक्शन में जाकर आप बैटरी की मौजूदा हेल्थ, वोल्टेज और तापमान की सही जानकारी देख सकते हैं.

अगर बैटरी हेल्थ में गुड की जगह वीक या ओवरहीट लिखा आ रहा है तो समझ जाइए कि जल्द ही बैटरी बदलवानी पड़ सकती है. इसके अलावा यूसेज स्टैटिस्टिक्स में यह भी दिख जाता है कि फोन पर हाल ही में कौन से ऐप्स कितनी देर चलाए गए हैं. इसी तरह नेटवर्क सेक्शन से यह भी कन्फर्म हो जाता है कि फोन में सिम कार्ड और 5जी नेटवर्क ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं.





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फोन चोरी का तो नहीं ऐसे करें पता

हार्डवेयर और बैटरी चेक करने के बाद सबसे जरूरी यह चेक करना है कि आप जो फोन खरीद रहे हैं वह कहीं चोरी का तो नहीं है. इसके लिए फोन के डायलर में *#06# डायल करें. ऐसा करते ही स्क्रीन पर 15 अंकों का IMEI नंबर आ जाएगा. सबसे पहले इस नंबर का मिलान फोन के डिब्बे और बिल पर लिखे नंबर से करें. अगर दोनों नंबर अलग हैं तो फोन का मदरबोर्ड बदला गया हो सकता है या फिर मामला गड़बड़ है.

इसके बाद भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल या KYM ऐप पर जाकर इस IMEI नंबर को डालकर स्टेटस चेक करें. वहां तुरंत पता चल जाएगा कि फोन किसी पुलिस केस में वांटेड या ब्लॉक तो नहीं है. इन आसान सीक्रेट कोड्स का इस्तेमाल करके आप बिना किसी मैकेनिक के पास जाए खुद ही एक एक्सपर्ट की तरह सेकंड हैंड फोन को चेक कर सकते हैं.

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