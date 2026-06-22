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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीयह कंपनी सस्ते प्लान में दे रही 75GB डेटा, जियो के माथे पर आया पसीना

यह कंपनी सस्ते प्लान में दे रही 75GB डेटा, जियो के माथे पर आया पसीना

BSNL 225 Recharge Plan: अगर आप बंपर डेटा वाला सस्ता प्लान देख रहे हैं तो BSNL ने आपकी तलाश पूरी कर दी है. कंपनी 225 रुपये के प्लान में 75GB डेटा दे रही है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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  • BSNL ने ₹225 का नया प्रीपेड प्लान पेश किया।
  • इसमें 30 दिन वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉल, 2.5GB डेटा।
  • जियो ₹399 में 2.5GB डेटा, असीमित 5G उपलब्ध।
  • एयरटेल ₹429 में 2.5GB डेटा, 5G सहित सुविधाएँ।

BSNL 225 Recharge Plan: देश की एकमात्र सरकारी कंपनी BSNL ने अपने यूजर्स के लिए एक और धमाका कर दिया है. सस्ते रिचार्ज प्लान के कारण पॉपुलर यह कंपनी एक नया प्रीपेड प्लान लेकर आई है, जो कम कीमत में बंपर बेनेफिट ऑफर कर रहा है. जियो और एयरटेल के मुकाबले यह प्लान काफी सस्ता है और इसमें प्राइवेट कंपनियों के प्लान की तुलना में ज्यादा फायदे मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि BSNL 225 रुपये के रिचार्ज प्लान में क्या-क्या दे रही है.

BSNL 225 Recharge Plan के बेनेफिट्स

BSNL के 225 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 30 दिन है और इसमें यूजर को देश में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिल रहा है. बाकी बेनेफिट्स की बात करें तो इसमें 2.5GB डेली डेटा के हिसाब से कुल 75GB डेटा ऑफर किया जा रहा है. इसके अलावा कंपनी इसमें रोजाना 100SMS का भी बेनेफिट दे रही है. यह प्लान उन लोगों के काम आ सकता है, जिन्हें रोजाना कॉलिंग और ज्यादा डेटा की जरूरत होती है. अगर जियो और एयरटेल के साथ इसका कंपेरिजन करें तो इतने बेनेफिट्स के साथ इसकी कीमत काफी कम है.

जियो में 2.5GB वाला प्लान कितने का है?

जियो 399 रुपये में 2.5GB डेली डेटा वाला प्लान ऑफर करती है. इस प्लान की वैलिडिटी चार सप्ताह यानी 28 दिन है. कीमत के मामले में यह BSNL से काफी महंगा है, लेकिन इसमें मिलने वाले बेनेफिट्स कीमत को काफी हद तक जस्टिफाई कर देते हैं. जियो अपने 399 रुपये के प्लान में 2.5GB डेली के हिसाब से कुल 70GB डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, रोजाना 100SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा दे रही है. इस प्लान में कई एडिशनल बेनेफिट्स भी हैं, जिनमें जियोएआई क्लाउड पर 50GB फ्री स्टोरेज, 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी का प्रो सब्सक्रिप्शन, जियोहॉटस्टार और फैनकोड का फ्री सब्सक्रिप्शन शामिल है.

एयरटेल का मंथली प्लान कितने का है?

एयरटेल के डेली 2.5GB डेटा वाले मंथली प्लान की कीमत 429 रुपये है. 429 रुपये वाले पैक में एयरटेल एक महीने की वैलिडिटी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, 5 रुपये का टॉकटाइम, रोजाना 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है. इनके अलावा एयरटेल के इस प्लान में Adobe Express का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, फ्री हेलोट्यून्स और OTT वाले एयरटेल एक्स्ट्रीम प्ले का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में ऑफर किया जा रहा है. तीनों को कंपेयर करने पर सबसे कम कीमत BSNL के प्लान की है, लेकिन बेनेफिट्स जियो के प्लान में ज्यादा हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jun 2026 02:49 PM (IST)
Tags :
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