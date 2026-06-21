हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBluetooth Battery Usage: हर टाइम फोन में Bluetooth ऑन रखने से कितनी बैटरी खत्म होती है, जान लीजिए जवाब?

Bluetooth Battery Usage: हर टाइम फोन में Bluetooth ऑन रखने से कितनी बैटरी खत्म होती है, जान लीजिए जवाब?

Bluetooth Battery Usage: क्या Bluetooth ऑन रखने से बैटरी जल्दी खत्म होती है? टेस्ट में पता चला कि पूरे दिन Bluetooth ऑन रहने पर बैटरी सिर्फ 1-2% कम हुई, जबकि ज्यादा असर स्क्रीन और GPS का पड़ता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 21 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

Bluetooth Battery Usage: बहुत से लोग सोचते हैं कि Bluetooth हमेशा ऑन रखने से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए वो हर बार इस्तेमाल के बाद उसे बंद कर देते हैं. लेकिन इसकी सच्चाई थोड़ी अलग है. काफी सारी टेस्टिंग करने के बाद सामने आया कि पूरे दिन Bluetooth ऑन रखने के बाद बैटरी पर कुछ खास असर नहीं पड़ा. उस टेस्ट में सामने आया कि पूरे दिन Bluetooth ऑन रखने के बाद भी फोन की बैटरी केवल करीब 1 से 2% तक ही कम हुई. यानी इससे यह बात साबित होती है कि बैटरी पर Bluetooth ऑन होने का असर बहुत कम पड़ता है. 

Bluetooth Low Energy कैसे बचाती है बैटरी?

इसकी वजह है आज की Bluetooth टेक्नोलॉजी, जिसे Bluetooth Low Energy यानी BLE कहा जाता है. यह टेक्नोलॉजी डेटा को छोटे-छोटे पैकेट में और बहुत कम बिजली खर्च करते हुए भेजती है, ताकि फोन और कनेक्ट किए गए डिवाइस दोनों की बैटरी बची रहे. इसका मतलब है जब Bluetooth सिर्फ ऑन रहता है पर किसी डिवाइस से जुड़ा नहीं होता, तो वह लगभग ना के बराबर बैटरी इस्तेमाल करता है. यानी जब आप Bluetooth का इस्तेमाल किसी डिवाइस से कनेक्ट करके चला रहे हैं तभी उसकी बैटरी जाती है. 

यह भी पढ़ेंः ChatGPT का बड़ा अपडेट! अब समय पर मिलेगा हर चीज का अलर्ट, जानिए कैसे काम करता है ये नया फीचर

बैटरी आखिर खर्च किस वजह से होती है?

ऐसे में हर किसी के दिमाग में आता है कि फोन इस्तेमाल न करने पर भी बैटरी जा किस लिए रही है. इसका कारण Bluetooth का ऑन होना नहीं है बल्कि इसका कारण है लगातार स्क्रीन और लोकेशन सर्विस का ऑन रहना.  एक टेस्ट के मुताबिक लगातार स्क्रीन के ऑन रहने से करीब 40% से 50% बैटरी इस्तेमाल होती है. जबकि GPS से हर घंटे लगभग 10 से 20% बैटरी जाती है. इसलिए अगर आपका फोन जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है, तो सबसे पहले स्क्रीन ब्राइटनेस और लोकेशन सेटिंग्स पर ध्यान दें. 

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप कभी भी Bluetooth बंद ही न करें. अगर आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करने वाले, तो उससे बैटरी पर ना के बराबर असर पड़ता है. 

यह भी पढ़ेंः  Gadgets For Students: छात्रों के बहुत काम आते हैं ये गैजेट्स, फटाफट चेक करें लिस्ट
Published at : 21 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
Technology News Battery Saving Tricks Smartphone Battery Life Bluetooth Battery Drain Bluetooth Low Energy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Bluetooth Battery Usage: हर टाइम फोन में Bluetooth ऑन रखने से कितनी बैटरी खत्म होती है, जान लीजिए जवाब?
हर टाइम फोन में Bluetooth ऑन रखने से कितनी बैटरी खत्म होती है, जान लीजिए जवाब?
टेक्नोलॉजी
Wired या Wireless Security Camera? कौन है ज्यादा सुरक्षित और किसे खरीदने में है आपका फायदा
Wired या Wireless Security Camera? कौन है ज्यादा सुरक्षित और किसे खरीदने में है आपका फायदा
टेक्नोलॉजी
Android यूजर्स ध्यान दें! यह सीक्रेट प्राइवेसी सेटिंग अभी तक नहीं की ऑन तो खतरे में है डेटा
Android यूजर्स ध्यान दें! यह सीक्रेट प्राइवेसी सेटिंग अभी तक नहीं की ऑन तो खतरे में है डेटा
टेक्नोलॉजी
Google Maps पर दिखने वाला Leaf Icon क्या बताता है? जानिए कैसे बचा सकता है आपका पेट्रोल और पैसा
Google Maps पर दिखने वाला Leaf Icon क्या बताता है? जानिए कैसे बचा सकता है आपका पेट्रोल और पैसा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भड़की VHP, सरकार से कर दी बड़ी मांग, कहा - ‘दोषियों को...’
बिहार
पटना में 22 जून से इस दिन तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, भीषण गर्मी के चलते DM का आदेश
पटना में 22 जून से इस दिन तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, भीषण गर्मी के चलते DM का आदेश
क्रिकेट
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
वर्ल्ड रिकॉर्ड! ऐसा करने वाली पहली क्रिकेटर बनीं हरमनप्रीत कौर, कोई पुरुष क्रिकेटर भी नहीं छू पाया ये आंकड़ा
इंडिया
NEET Re-Exam: कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
कहीं गलत सेंटर पर पहुंचीं छात्राएं तो कहीं एक मिनट की देरी से छूटा NEET एग्जाम, परीक्षा केंद्र में नहीं मिली एंट्री
भोजपुरी सिनेमा
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
ट्रेंडिंग
Video: 90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
90 साल के दादा और 80 की दादी पहली बार पहुंचे लंदन, पोती ने कराया ऐसा सफर कि रो पड़ा इंटरनेट
राजस्थान
जयपुर: महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही
महज 1 मिनट की देरी पड़ी भारी, NEET परीक्षा में छात्रा को नहीं मिली एंट्री; गेट पर रोती रही
शिक्षा
ISRO URSC Internship 2026 : ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ISRO में इंटर्नशिप का मौका, पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर मिलेगी एंट्री; जानें डिटेल्स
ABP NEWS
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
पीएम मोदी ने स्वच्छता और योग के संगम की तारीफ़ की।
ABP NEWS
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
वर्कआउट के दौरान अचानक मौत से हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
बिलखते बच्चे, रस्सी से बंधे हाथ—इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
Re-NEET 2026 के लिए कड़ी सुरक्षा, सीकर में BSF तैनात।
ABP NEWS
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
धर्मेंद्र प्रधान का योग मंत्र
Embed widget