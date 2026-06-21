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Bluetooth Battery Usage: हर टाइम फोन में Bluetooth ऑन रखने से कितनी बैटरी खत्म होती है, जान लीजिए जवाब?
Bluetooth Battery Usage: क्या Bluetooth ऑन रखने से बैटरी जल्दी खत्म होती है? टेस्ट में पता चला कि पूरे दिन Bluetooth ऑन रहने पर बैटरी सिर्फ 1-2% कम हुई, जबकि ज्यादा असर स्क्रीन और GPS का पड़ता है.
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