ग्रोक के बिकिनी इमेज ट्रेंड से बढ़ी टेंशन, अपनी फोटोज को सेफ करने के लिए करें ये काम

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आने के बाद फोटो क्रिएट और शेयर करने का पूरा तरीका ही बदल गया है. अब एआई की मदद से डीपफेक फोटो का खतरा बढ़ गया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है. हाल ही में एआई चैटबॉट ग्रोक पर बिकिनी इमेज ट्रेंड चला था, जिसमें असली लोगों की फोटोज को आपत्तिजनक तरीके से एडिट किया जा रहा था, जिसके चलते इंडोनेशिया और मलेशिया ने इस पर बैन भी लगा दिया है. इस सबके बीच आज हम आपको इंटरनेट पर अपनी फोटोज को सुरक्षित रखने के टिप्स बताने जा रहे हैं.

पब्लिक एक्सपोजर को कम करें- सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करते समय सावधानी बरतें और प्राइवेसी सेटिंग को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लें. अनजान लोगों से आने वाली फ्रेंड और फॉलो रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से रिव्यू कर लें. हाई-रेजॉल्यूशन या एचडी क्वालिटी वाले कंटेट को डीपफेक बनाने के लिए यूज किया जा सकता है.

वाटरमार्क करें यूज- आप अपनी फोटोज पर वाटरमार्क यूज कर सकते हैं. इससे मिसयूज होने का खतरा कम हो जाता है. इसके अलावा फोटो अपलोड करने से पहले उसका मेटाडेटा रिमूव कर दें. इससे एआई टूल्स के पास उसे एडिट करने के लिए कम इंफोर्मेशन मौजूद होगी.

प्लेटफॉर्म्स पर रखें नजर- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर रखें. अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या टूल नजर आता है, जो प्राइवेसी राइट्स का उल्लंघन कर रहा है तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें. आप ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सरकार से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं.

अकाउंट सिक्योरिटी को रखें मजबूत- सोशल मीडिया अकाउंट्स को सेफ रखने के लिए सिक्योरिटी मजबूत रखना जरूरी है. इसके लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें और जहां संभव हो, वहां टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल कर लें. साथ ही ऐप्स और फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें, जिससे आपका डेटा लीक होने का डर नहीं रहेगा.

