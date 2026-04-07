ईरान ने सोमवार को औपचारिक रूप से सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके बजाय युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से 10 सूत्रीय योजना पेश की है, जिसमें लड़ाई को स्थायी रूप से रोकने की अपील भी शामिल है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध में युद्धविराम प्रस्ताव एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

ईरान ने अमेरिका के 15 बिंदुओं वाले शांति प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि वह संघर्ष का स्थायी अंत चाहता है. न्यूज एजेंसी IRNA के अनुसार, ईरान ने इसके जवाब में 10 बिंदुओं का एक दस्तावेज़ पेश किया है. इस प्रस्ताव में ये बिंदु शामिल हैं-

-क्षेत्र में संघर्ष को खत्म करना

-अस्थायी सीजफायर के बजाय युद्ध का स्थायी अंत

-होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने का सिस्टम

-परमाणु अप्रसार संधि (PT) के तहत यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की औपचारिक मान्यता

-अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना

-लेबनान में हिज़्बुल्लाह पर इजरायली हमलों का अंत

-इसके बदले में ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर लगी अपनी प्रभावी नाकाबंदी हटा लेगा, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, लेकिन इसके बदले एक जहाज गुजरने के एवज में 20 लाख डॉलर का टैक्स लेगा.

-न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह राशि जलडमरूमध्य के दूसरी ओर स्थित ओमान के साथ साझा की जाएगी.

-योजना में कहा गया है कि यह धनराशि प्रत्यक्ष मुआवजे की मांग करने के बजाय अमेरिकी और इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाएगी.

IRNA ने बताया कि यह प्रस्ताव ऐसे समय में दिया गया, जब ईरान के पश्चिमी और मध्य इलाकों में हालात बदले हैं और अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सफल नहीं रहा. साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तय की गई समय सीमा को फिर बढ़ा दिया और अपने पुराने रुख में कुछ बदलाव किया है.

ईरान ने शांति के लिए रखीं शर्तें

अमेरिकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा था, ताकि युद्ध खत्म किया जा सके. बाद में ईरान ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि यह 'ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बनाया गया है और जमीनी हकीकत से जुड़ा नहीं है.' ईरान ने शांति के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं. इनमें अमेरिका और इजरायल के हमलों को रोकना, भविष्य में हमले रोकने के लिए ठोस व्यवस्था बनाना, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करना, पश्चिम एशिया में सभी मोर्चों पर लड़ाई बंद करना और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देना शामिल है.

ईरान को तबाह कर देंगे: ट्रंप

ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है और वह रात कल हो सकती है. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरानी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगी. इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो बुधवार को आधी रात तक ईरान के हर पुल को तबाह कर दिया जाएगा और ईरान के हर बिजली संयंत्र को बंद कर दिया जाएगा, वे जलकर राख हो जाएंगे, विस्फोट हो जाएंगे और फिर कभी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे.