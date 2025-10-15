हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिवाली पर लेना है Smart TV? 15,000 रुपये से भी कम में मिल रहे ये ऑप्शन, आज ही खरीदें

दिवाली पर लेना है Smart TV? 15,000 रुपये से भी कम में मिल रहे ये ऑप्शन, आज ही खरीदें

दिवाली के मौके पर अगर आप अपने घर के लिए एक स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका है. फ्लिपकार्ट पर कई टीवी भारी डिस्काउंट के बाद सस्ते मिल रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली के त्योहार में अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. दिवाली से पहले धनतेरस के दिन नया सामान खरीदना शुभ माना जाता है. इस मौके पर अगर आप अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो बता दें कि किफायती दामों में आपके लिए कई ऑप्शन्स उपलब्ध हैं. आज हम आपके लिए उन स्मार्ट टीवी की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें 15,000 रुपये से भी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

Thomson Phoenix (43 inch) QLED Ultra HD (4K) Smart Google TV

43 इंच की स्क्रीन वाले इस स्मार्ट टीवी में 2GB रैम और 16GB स्टोरेज मिलती है. बिल्ट-इन वाईफाई के साथ इस टीवी में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऐप्पल टीवी और जी5 समेत 10 हजार से ज्यादा ऐप्स को सपोर्ट मिलता है. इसे  Dolby Atmos साउंड टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं. फ्लिपकार्ट पर यह टीवी 14,999 रुपये में उपलब्ध है.

Infinix 109 cm (43 inch) QLED Full HD Smart Google TV

यह गूगल टीवी नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, प्राइम वीडियो और यूट्यूब समेत कई ऐप्स को सपोर्ट करता है. 40 W साउंड आउटपुट वाले इस टीवी में 1920 x 1080 पिक्सल का रेजॉल्यूशन मिलता है. इसमें 1.5GB की रैम और 8GB की स्टोरेज दी गई है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 2-2 HDMI और USB पोर्ट मिलते हैं और इसे लैपटॉप, मोबाइल और पीसी से कास्ट किया जा सकता है.  फ्लिपकार्ट पर इसकी कीमत 14,999 रुपये है.

Blaupunkt Quantum Dot (40 inch) QLED Full HD Smart Android TV

एंड्रॉयड पर चलने वाले इस स्मार्ट टीवी में 1920 x 1080 पिक्सल का रेजॉल्यूशन मिलता है. 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ यह टीवी 48W का साउंड आउटपुट देता है. यह भी नेटफ्लिक्स समेत कई ऐप्स के सपोर्ट के साथ आता है. इसमें एयरप्ले, क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट फीचर्स भी मिल रहे हैं. 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स वाले इस टीवी को फ्लिपकार्ट से 13,799 रुपये में खरीदा जा सकता है.

Published at : 15 Oct 2025 11:30 AM (IST)
