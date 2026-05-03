Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वैज्ञानिकों ने लंबे नाखूनों से फोन इस्तेमाल का समाधान निकाला है।

नाखूनों को टचस्क्रीन के लिए स्टाइलस की तरह काम करने की तकनीक विकसित हुई।

नेल पॉलिश में इथेनॉलमाइन और टॉरिन मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब किया जा सकता है।

इस तकनीक से लंबे नाखूनों से फोन चलाना हो जाएगा आसान।

Long Nails Phone Polish: लंबे नाखून के साथ टचस्क्रीन फोन को यूज करना काफी मुश्किल होता है. लंबे नाखून इस टेक्नोलॉजी के साथ ठीक से काम नहीं करते, जिस कारण टाइप करने से लेकर किसी ऐप को सेलेक्ट करने जैसे बेसिक काम भी जटिल हो जाते हैं. हालांकि, कुछ समय बाद लोग लंबे नाखूनों के साथ फोन यूज करना सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ झंझट रहते ही हैं. अब वैज्ञानिकों ने इस झंझट का समाधान ढूंढ लिया है. उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है, जिससे नाखून स्टाइलस की तरह काम करेंगे. आइए जानते हैं कि यह तरीका क्या है और कैसे फोन यूज करने के एक्सपीरियंस को आसान बना सकता है.

कैसे काम करती हैं टचस्क्रीन टेक्नोलॉजी?

इस नए तरीके के बारे में जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि टचस्क्रीन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. टचस्क्रीन डिवाइस की बात करें तो इनमें कंडक्टिव मैटेरियल की एक पतली लेयर के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है. कंडक्टिव लेयर पूरी स्क्रीन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है. जब हम अपनी फिंगर या स्टाइलस की मदद से स्क्रीन को टच करते हैं तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होता है और एक यूनीक इलेक्ट्रिक सिग्नल क्रिएट होता है. डिवाइस इस सिग्नल को डिजिटल रिएक्शन में बदल देता है.

नाखून के साथ क्या दिक्कत है?

टचस्क्रीन डिवाइस फिंगर या स्टाइलस की मदद से ऑपरेट हो सकते हैं, लेकिन नाखून के साथ इनकी दोस्ती नहीं है. दरअसल, नाखून हमारी फिंगर की तरह कंडक्टिव नहीं होते. इसलिए जब ये स्क्रीन को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब नहीं होता. इसका समाधान करने के लिए रिसर्चर ने एक पॉलिश मिक्सचर तैयार किया है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है.

रिसर्चर ने इस समस्या को कैसे दूर किया है?

अमेरिका के Louisiana के Centenary College की दो रिसर्चर ने इस परेशानी का हल निकाल लिया है. उन्होंने ऐसा एडिटिव तैयार किया है, जो नेल पॉलिश में मिक्स किया जा सकता है. इस एडिटिव में ethanolamine और taurine को मिक्स किया गया है. ये दोनों ही स्क्रीन के ऊपर बने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब कर टच स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. यानी इस एडिटिव को नेल पॉलिश के साथ मिक्स कर नाखूनों पर लगाया जा सकता है. इसके बाद लंबे नाखून एक तरह से स्टाइलस का काम करेंगे और फोन को आसानी से ऑपरेट किया जा सकेगा. रिसर्चर का कहना है कि अभी इस पर काफी काम किया जाना बाकी है, लेकिन इसे जल्द ही अवेलेबल करवाया जा सकता है.

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