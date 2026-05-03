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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमनीष पांडे के नाम IPL का बड़ा रिकॉर्ड, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद तीसरे ऐसे खिलाड़ी

मनीष पांडे के नाम IPL का बड़ा रिकॉर्ड, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद तीसरे ऐसे खिलाड़ी

Manish Pandey Record: मनीष पांडे आईपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं. अब आईपीएल 2026 में उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड हो गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 03 May 2026 06:20 PM (IST)
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सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया. जैसे ही मनीष पांडे मैदान पर उतरे उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड हो गया. मनीष के नाम ऐसा रिकॉर्ड हुआ है, जो उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के नाम था. 36 साल के मनीष पांडे अब तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जो आईपीएल के सभी 19 सीजन खेले हैं. 

मनीष पांडे आईपीएल के पहले सीजन से अब तक हर साल कम से कम एक मैच खेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. मनीष पांडे के नाम आईपीएल के सभी 19 सीजन में कम से कम एक मैच खेलने का अद्भुत रिकॉर्ड हो गया है. आईपीएल के इतिहास में मनीष पांडे से पहले सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसा कर सके थे. हैदराबाद के खिलाफ केकेआर ने रमनदीप सिंह की जगह मनीष पांडे को अंतिम ग्यारह में शामिल किया. 

IPL में 19 सीजन में खेलने वाले खिलाड़ी

विराट कोहली
रोहित शर्मा
मनीष पांडे

आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं मनीष पांडे

बता दें कि आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय मनीष पांडे हैं. उन्होंने आईपीएल 2009 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए सेंचुरी ठोकी थी. आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन पहले साल कोई भारतीय शतक नहीं लगा सका था. आईपीएल के पहले सीजन मनीष पांडे मुंबई इंडियंस के साथ थे. हालांकि, मुंबई में उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. फिर अगले साल आरसीबी ने उनपर भरोसा दिखाया. पांडे आरसीबी के भरोसे पर खरे उतरे और शतक लगाकर सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

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Published at : 03 May 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Manish Pandey Rohit Sharma Virat Kohli IPL KKR IPL 2026
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