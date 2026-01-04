हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSelfie से Night Photo तक कमाल! ₹25,000 से कम में आते हैं ये 5 कैमरा फोन

Selfie से Night Photo तक कमाल! ₹25,000 से कम में आते हैं ये 5 कैमरा फोन

Best Camera Phone: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें शानदार कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद बैटरी—all-in-one मिले तो जनवरी 2026 में ₹25,000 से कम बजट में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 04 Jan 2026 11:52 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Best Camera Phone: अगर आप ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें शानदार कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद बैटरी—all-in-one मिले तो जनवरी 2026 में ₹25,000 से कम बजट में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. ये फोन सिर्फ फोटोग्राफी में ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल, डिस्प्ले क्वालिटी और बैटरी बैकअप में भी अच्छा संतुलन देते हैं.

Realme 15T

Realme 15T कैमरा के मामले में काफी दमदार साबित होता है. इसमें पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सपोर्ट सेंसर दिया गया है जबकि सेल्फी के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन में 6.57 इंच का AMOLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. Mediatek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर और 7000mAh की बड़ी बैटरी इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद बनाती है.

Vivo Y400

Vivo Y400 उन यूज़र्स के लिए है जो डिस्प्ले और कैमरा—दोनों पर बराबर ध्यान देते हैं. इसमें 6.67 इंच का AMOLED पैनल मिलता है जिसकी ब्राइटनेस 1800 निट्स तक जाती है. फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP + 2MP का रियर कैमरा सेटअप और 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट और 7000mAh बैटरी के साथ 60W फास्ट चार्जिंग इसे एक ऑलराउंडर फोन बनाती है.

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord CE 5 प्रीमियम फील देने वाला स्मार्टफोन है. इसमें 6.77 इंच का Fluid AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1B कलर सपोर्ट करता है. कैमरा सेक्शन में 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा और 16MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. Mediatek Dimensity 8350 Apex प्रोसेसर और 7100mAh बैटरी के साथ 80W फास्ट चार्जिंग इसे परफॉर्मेंस लवर्स के लिए खास बनाती है.

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Fusion कैमरा क्वालिटी और स्टेबल परफॉर्मेंस पर फोकस करता है. इसमें 50MP + 13MP का रियर कैमरा कॉम्बिनेशन और 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 6.67 इंच का P-OLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद विज़ुअल अनुभव देता है. Dimensity 7400 प्रोसेसर इसे डेली टास्क और मल्टीटास्किंग के लिए उपयुक्त बनाता है.

AI आपकी बातें क्यों जानना चाहता है? डेटा के पीछे छिपा सच जानकर चौंक जाएंगे

Published at : 04 Jan 2026 11:51 AM (IST)
Best Camera Smartphone TECH NEWS HINDI
