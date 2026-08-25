Bank के नाम से आए SMS में लिंक असली है या नकली? ऐसे करें पहचानें

बैंक से आने वाला SMS हमें आमतौर पर इतना नॉर्मल लगता है कि हम उसे बिना ज्यादा ध्यान दिए पढ़ लेते हैं, लेकिन साइबर ठग अब ऐसे फर्जी मैसेज भेज रहे हैं, जिन्हें देखकर पहली नजर में असली बैंक अलर्ट और नकली SMS में फर्क करना मुश्किल हो जाता है. SBI के नाम से आए दो SMS का भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिनका टेक्स्ट, स्टाइल और sender name लगभग एक जैसा था. इनमें से एक असली था, जबकि दूसरा फर्जी था और फर्क बहुत छोटा था.

हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के Finance Professor और SEBI-registered Investment Adviser प्रोफेसर विन्नी अरोड़ा ने अपने Instagram प्रोफाइल @moneyvsme पर इसका वीडियो शेयर कर लोगों को सावधान किया. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि Bank के नाम से आए SMS में लिंक असली है या नकली कैसे पहचान करें.

Bank से आए SMS असली है या नकली कैसे पहचान करें?

1.1909 से SMS Header चेक करें - Bank के नाम से आए SMS में मौजूद sender header को पहले कॉपी करें और 1909 सेवा के जरिए उसकी जानकारी जांचें. इसके लिए DETAILS OF [header] फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. जिसके बाद पता चल सकता है कि संबंधित header registered है या नहीं, हालांकि, 1909 मुख्य रूप से unsolicited commercial communication की शिकायत और रिपोर्टिंग के लिए है, इसलिए सिर्फ 1909 से मिली जानकारी के आधार पर SMS को पूरी तरह सही मानना ठीक नहीं है.

2. TRAI Header Portal से करें जांच - दूसरा तरीका TRAI का SMS Header Information Portal है. वेबसाइट smsheader.trai.gov.in पर जाकर sender header की जांच की जा सकती है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि commercial या government-awareness communication के पीछे कौन-सी entity है और header registered है या नहीं. अगर बैंक के नाम से आया SMS किसी ऐसे header से है जो registered नहीं है या बैंक से मेल नहीं खाता, तो यह बड़ा संकेत हो सकता है कि मैसेज नकली है.

3. Sender Name को ध्यान से देखें- TRAI के नियमों के मुताबिक SMS header में बड़े और छोटे अक्षर का फर्क होता है, इसलिए सिर्फ एक अक्षर बदलने से भी sender अलग हो सकता है. ठग इसी तरह दिखने वाले अक्षरों का इस्तेमाल करके असली जैसा फर्जी SMS बना सकते हैं.

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लिंक दिखे तो तुरंत क्लिक न करें

SBI भी यूजर्स को SMS या email में मिले ऐसे लिंक पर क्लिक न करने की सलाह देता है, जो banking या financial activity से जुड़े हों. OTP, PIN, password या दूसरी confidential banking जानकारी किसी संदिग्ध मैसेज के जरिए शेयर नहीं करनी चाहिए. अगर ट्रांजेक्शन को लेकर चिंता है, तो SMS में दिए link या नंबर का इस्तेमाल करने के जगह बैंक की official mobile app खुद खोलें या official customer-care channel से संपर्क करें.

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