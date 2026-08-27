बाबर आजम के नाम T20 इंटरनेशनल का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, सारे दिग्गज उनसे पीछे

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्लेबाजों के लिए लगातार रन बनाना आसान नहीं होता. कम गेंदों में तेजी से रन बनाने के दबाव के बीच जो खिलाड़ी लंबे समय तक निरंतरता बनाए रखता है, वही बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करता है. पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने इस फॉर्मेट में ऐसा ही कमाल किया है. बाबर के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने अब तक अपने T20I करियर में 4,596 रन बनाए हैं और इस आंकड़े के साथ वह दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं.

T20I में सबसे ज्यादा रन बाबर के नाम

बाबर आजम ने 2016 में पाकिस्तान के लिए अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने इस फॉर्मेट में लगातार शानदार बल्लेबाजी की. उनके नाम 136 पारियों में 4,596 रन दर्ज हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 39 अर्धशतक भी लगाए हैं. उनकी सबसे बड़ी T20I पारी 122 रन की रही है. यानी बाबर ने सिर्फ रन ही नहीं बनाए, बल्कि कई मौकों पर बड़ी पारियां खेलकर पाकिस्तान को मैच जिताने में भी अहम भूमिका निभाई है.

रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं. रोहित ने अपने T20I करियर में 4,231 रन बनाए. उन्होंने 5 शतक और 32 अर्धशतक लगाए हैं. रोहित ने 2024 में T20I से संन्यास ले लिया था, इसलिए अब उनके आंकड़े वहीं हैं. बाबर के पास अपने रिकॉर्ड को और आगे ले जाने का मौका है.

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विराट कोहली भी टॉप-3 में

इस लिस्ट में भारत के विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं. कोहली ने T20 इंटरनेशनल में 4,188 रन बनाए हैं. उनके नाम एक शतक और 38 अर्धशतक हैं. उन्होंने भी 2024 में इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इसके बाद इंग्लैंड के जोस बटलर और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग जैसे बल्लेबाजों का नंबर आता है. बटलर के नाम 4,000 से ज्यादा T20I रन हैं, जबकि स्टर्लिंग भी 3,895 रन के साथ टॉप खिलाड़ियों में शामिल हैं.

बाबर के रिकॉर्ड की खास बात

T20 क्रिकेट को अक्सर बल्लेबाजों के लिए आक्रामक फॉर्मेट माना जाता है, लेकिन बाबर ने अपनी तकनीक और निरंतरता के दम पर यहां भी लंबी पारी खेली है. 4,596 रन के साथ वह T20I इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और फिलहाल उनके आसपास कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं है.

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