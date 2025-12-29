इन गलतियों से बचेंगे तो खूब लंबी चलेगी फोन की बैटरी, सालों बाद भी रहेगी नए जैसी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन के बिना अब एक दिन भी निकालना मुश्किल हो गया है. इसके यूज को देखते हुए अब कंपनियां फोन में बड़े बैटरी पैक देने लगी हैं, लेकिन फिर भी बैटरी लाइफ को लेकर चिंता बनी रहती है. कुछ समय तक यूज के बाद बैटरी लाइफ कम होने लगती है और बार-बार चार्जिंग का झंझट बढ़ जाता है. हालांकि, कुछ गलतियों से बचकर आप फोन को बैटरी को सालों बाद भी नए जैसा रख सकते हैं. आज हम आपको उन टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

बैटरी को फुल चार्ज करने की गलती

कई लोगों को आदत होती है कि वो अपने फोन की बैटरी को फुल चार्ज करते हैं. वहीं कई लोग ऐसे होते हैं, जो डिस्चार्ज होकर बंद होने के बाद ही फोन चार्ज करते हैं. अगर बैटरी को लंबा चलाना है तो इन दोनों ही गलतियों से बचना होगा. दरअसल, बैटरी को फुल डिस्चार्ज या फुल चार्ज करने से बचना चाहिए. अगर आप 100 प्रतिशत बैटरी चार्ज करते हैं तो इससे सेल्स पर ज्यादा लोड पड़ता है और इसकी कैपेसिटी तेजी से कम होने लगती है.

खराब क्वालिटी की एक्सेसरीज यूज करना

कई बार लोग जल्दबाजी या पैसे बचाने के लिए लालच में खराब क्वालिटी की चार्जिंग केबल या एडेप्टर ले लेते हैं और उससे फोन चार्ज करते रहते हैं. खराब क्वालिटी की एक्सेसरीज से बैटरी ठीक तरीके से चार्ज नहीं हो पाती और लॉन्ग टर्म में इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है.

रात में फोन को चार्जिंग पर छोड़ना

कई लोग रात में सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं और सुबह नींद खुलने पर हटाते हैं. इससे भी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है. दरअसल, लगातार चार्जिंग पर रहने से बैटरी पर ज्यादा असर पड़ता है और इसकी लाइफ कम होने लगती है.

ओवरहीट होने पर भी यूज करना

खासकर गर्मियों के मौसम में फोन के ओवरहीट होने की समस्या सामने आती है. ज्यादा तापमान में फोन के प्रोसेसर और इंटरनल पार्ट्स में हीट जनरेट होती है और अगर फोन को ठंडा होने से पहले इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी की केमिकल रिएक्शन प्रभावित होती है और लॉन्ग टर्म में बैटरी की सेहत पर असर पड़ता है.

ये भी पढ़ें-

Tech Explained: क्यों हो रही है मेमोरी चिप्स की कमी और कहां से हुई इसकी शुरुआत?