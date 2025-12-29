हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन गलतियों से बचेंगे तो खूब लंबी चलेगी फोन की बैटरी, सालों बाद भी रहेगी नए जैसी

इन गलतियों से बचेंगे तो खूब लंबी चलेगी फोन की बैटरी, सालों बाद भी रहेगी नए जैसी

लगातार इस्तेमाल के बाद फोन की बैटरी की लाइफ कम होने लगती है, लेकिन कुछ गलतियों से बचकर बैटरी को नए जैसा रखा जा सकता है.इसलिए कुछ टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्टफोन के बिना अब एक दिन भी निकालना मुश्किल हो गया है. इसके यूज को देखते हुए अब कंपनियां फोन में बड़े बैटरी पैक देने लगी हैं, लेकिन फिर भी बैटरी लाइफ को लेकर चिंता बनी रहती है. कुछ समय तक यूज के बाद बैटरी लाइफ कम होने लगती है और बार-बार चार्जिंग का झंझट बढ़ जाता है. हालांकि, कुछ गलतियों से बचकर आप फोन को बैटरी को सालों बाद भी नए जैसा रख सकते हैं. आज हम आपको उन टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

बैटरी को फुल चार्ज करने की गलती

कई लोगों को आदत होती है कि वो अपने फोन की बैटरी को फुल चार्ज करते हैं. वहीं कई लोग ऐसे होते हैं, जो डिस्चार्ज होकर बंद होने के बाद ही फोन चार्ज करते हैं. अगर बैटरी को लंबा चलाना है तो इन दोनों ही गलतियों से बचना होगा. दरअसल, बैटरी को फुल डिस्चार्ज या फुल चार्ज करने से बचना चाहिए. अगर आप 100 प्रतिशत बैटरी चार्ज करते हैं तो इससे सेल्स पर ज्यादा लोड पड़ता है और इसकी कैपेसिटी तेजी से कम होने लगती है.

खराब क्वालिटी की एक्सेसरीज यूज करना

कई बार लोग जल्दबाजी या पैसे बचाने के लिए लालच में खराब क्वालिटी की चार्जिंग केबल या एडेप्टर ले लेते हैं और उससे फोन चार्ज करते रहते हैं. खराब क्वालिटी की एक्सेसरीज से बैटरी ठीक तरीके से चार्ज नहीं हो पाती और लॉन्ग टर्म में इसकी कैपेसिटी कम होती जाती है.

रात में फोन को चार्जिंग पर छोड़ना

कई लोग रात में सोने से पहले फोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं और सुबह नींद खुलने पर हटाते हैं. इससे भी बैटरी जल्दी खराब हो जाती है. दरअसल, लगातार चार्जिंग पर रहने से बैटरी पर ज्यादा असर पड़ता है और इसकी लाइफ कम होने लगती है.

ओवरहीट होने पर भी यूज करना

खासकर गर्मियों के मौसम में फोन के ओवरहीट होने की समस्या सामने आती है. ज्यादा तापमान में फोन के प्रोसेसर और इंटरनल पार्ट्स में हीट जनरेट होती है और अगर फोन को ठंडा होने से पहले इस्तेमाल किया जाए तो बैटरी की केमिकल रिएक्शन प्रभावित होती है और लॉन्ग टर्म में बैटरी की सेहत पर असर पड़ता है. 

ये भी पढ़ें-

Tech Explained: क्यों हो रही है मेमोरी चिप्स की कमी और कहां से हुई इसकी शुरुआत?

Published at : 29 Dec 2025 12:51 PM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Unnao Case: उन्नाव केस में CBI की दलीलों ने पलटा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला | Kuldeep Sengar
रिपोर्टर से समझिए Unnao Rape Case में Supreme Court के जज के सामने क्या दलील दे रहे हैं वकील ?
Unnao Rape Case में Supreme Court में CBI की याचिका पर शुरू हुई सुनवाई,रिपोर्टर ने बताया अंदर का हाल
Andhra Pradesh: पुलिसकर्मियों के साथ की हाथापाई, नेवी लेफ्टिनेंट कमांडर अधिकारी को किया गिरफ्तार|
NCP की लिस्ट में परिवारवाद से नेता नाराज- सूत्र | Breaking |ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Lalit Modi apologized: सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
सबसे बड़े भगोड़े! माल्या संग वीडियो डालकर छाती पीट रहा था नीरव मोदी, अब आई अक्ल, बोला- 'भारत का...'
बिहार
Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद? RLM नेता ने साफ कर दी तस्वीर
विश्व
World Most Powerful Army: दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
दुनिया की 5 सबसे ताकतवर सेनाएं, मिलिट्री पावर वाली इस लिस्ट में क्या भारत है शामिल?
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
Happy New Year: 2026 में रिलीज होंगी ये 10 बड़ी फिल्में, लिस्ट में कई सुपरस्टार्स के नाम हैं शामिल
2026 में रिलीज होंगी ये 10 बड़ी फिल्में, लिस्ट में कई सुपरस्टार्स के नाम हैं शामिल
शिक्षा
NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू
NABARD में युवाओं के लिए सुनहरा मौका, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम भर्ती के आवेदन शुरू
हेल्थ
Grey Hair Causes: कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह
कम उम्र में बाल हो रहे हैं सफेद? इस विटामिन की कमी बन रही है सबसे बड़ी वजह
यूटिलिटी
LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये
LIC की इस स्कीम ने खत्म कर दी पेंशन की टेंशन, एक बार निवेश में जिंदगी भर मिलेंगे 1 लाख रुपये
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget