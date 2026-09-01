TPU और GPU में क्या है अंतर? जानें AI की दुनिया में कौन ज्यादा बेहतर

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है. ChatGPT जैसे AI मॉडल से लेकर इमेज जनरेशन, वीडियो एडिटिंग और मशीन लर्निंग तक, हर जगह हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत होती है. ऐसे में GPU और TPU का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है. दोनों ही AI वर्कलोड को तेजी से प्रोसेस करने में सक्षम हैं लेकिन इनके काम करने का तरीका और इस्तेमाल अलग-अलग है. आइए जानते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है.

क्या होता है GPU

जानकारी के अनुसार, GPU यानी Graphics Processing Unit को कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए बनाया गया था. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक साथ हजारों छोटे-छोटे कैलकुलेशन कर सकता है. यही क्षमता इसे AI और मशीन लर्निंग के लिए भी बेहद काम की बनाती है.

आज GPU का इस्तेमाल AI मॉडल की ट्रेनिंग, डीप लर्निंग, वैज्ञानिक रिसर्च, वीडियो प्रोसेसिंग और 3D रेंडरिंग जैसे कामों में बड़े पैमाने पर होता है. इसकी प्रोग्रामिंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसलिए अलग-अलग तरह के AI और कंप्यूटिंग टास्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

TPU क्या होता है?

TPU यानी Tensor Processing Unit एक खास तरह की चिप है जिसे AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इसे Google ने तैयार किया है. TPU खास तौर पर TensorFlow जैसे AI फ्रेमवर्क और टेंसर से जुड़े बड़े पैमाने के कामों को तेजी से करने के लिए बनाया गया है.

आसान भाषा में बताएं तो GPU एक ज्यादा नॉर्मल और कई तरह के काम के लिए तैयार किया गया कंप्यूटिंग चिप है. जबकि TPU AI के खास कामों के लिए तैयार किया गया है.

TPU और GPU में सबसे बड़ा अंतर

GPU और TPU के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके डिजाइन का है. GPU को कई तरह के parallel computing tasks के लिए बनाया गया है जबकि TPU को AI और neural network calculations को तेज करने के लिए तैयार किया गया है.

GPU ज्यादा flexible होता है. इसका इस्तेमाल गेमिंग, ग्राफिक्स, AI, वीडियो और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है. वहीं TPU का फोकस machine learning और AI workloads पर रहता है.

AI के लिए कौन ज्यादा तेज?

आपको बता दें कि AI का मॉडल, डेटा का साइज, इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क और काम का तरीका तय करता है कि GPU या TPU में से कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा.

बड़े और खास AI workloads में TPU काफी प्रभावी होता है जबकि अलग-अलग टाइप के AI मॉडल और एक्सपेरिमेंट के लिए GPU ज्यादा आसान रहता है. यही वजह है कि AI कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों तरह के hardware का इस्तेमाल करती हैं.

कौन है ज्यादा बेहतर

GPU और TPU में किसी एक को हर कंडिशन में बेहतर नहीं कहा जा सकता है. GPU की सबसे बड़ी ताकत उसकी flexibility है जबकि TPU की ताकत AI के लिए उसका specialized design है.

अगर आपको अलग-अलग तरह के computing tasks करने हैं और ज्यादा flexibility चाहिए तो GPU आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. वहीं बड़े AI workloads के लिए optimized infrastructure चाहिए तो TPU काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

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