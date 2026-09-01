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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTPU और GPU में क्या है अंतर? जानें AI की दुनिया में कौन ज्यादा बेहतर

TPU और GPU में क्या है अंतर? जानें AI की दुनिया में कौन ज्यादा बेहतर

TPU और GPU दोनों AI के लिए बेहद जरूरी हैं लेकिन उनकी ताकत अलग है. आइए जानते हैं कि स्पीड, पावर और AI वर्कलोड के मामले में कौन किससे बेहतर है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 01 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आज टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है. ChatGPT जैसे AI मॉडल से लेकर इमेज जनरेशन, वीडियो एडिटिंग और मशीन लर्निंग तक, हर जगह हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की जरूरत होती है. ऐसे में GPU और TPU का नाम सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है. दोनों ही AI वर्कलोड को तेजी से प्रोसेस करने में सक्षम हैं लेकिन इनके काम करने का तरीका और इस्तेमाल अलग-अलग है. आइए जानते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या अंतर है.

क्या होता है GPU

जानकारी के अनुसार, GPU यानी Graphics Processing Unit को कंप्यूटर ग्राफिक्स और गेमिंग के लिए बनाया गया था. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक साथ हजारों छोटे-छोटे कैलकुलेशन कर सकता है. यही क्षमता इसे AI और मशीन लर्निंग के लिए भी बेहद काम की बनाती है.

आज GPU का इस्तेमाल AI मॉडल की ट्रेनिंग, डीप लर्निंग, वैज्ञानिक रिसर्च, वीडियो प्रोसेसिंग और 3D रेंडरिंग जैसे कामों में बड़े पैमाने पर होता है. इसकी प्रोग्रामिंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसलिए अलग-अलग तरह के AI और कंप्यूटिंग टास्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.

TPU क्या होता है?

TPU यानी Tensor Processing Unit एक खास तरह की चिप है जिसे AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों के लिए डिजाइन किया गया है. इसे Google ने तैयार किया है. TPU खास तौर पर TensorFlow जैसे AI फ्रेमवर्क और टेंसर से जुड़े बड़े पैमाने के कामों को तेजी से करने के लिए बनाया गया है.

आसान भाषा में बताएं तो GPU एक ज्यादा नॉर्मल और कई तरह के काम के लिए तैयार किया गया कंप्यूटिंग चिप है. जबकि TPU AI के खास कामों के लिए तैयार किया गया है.

TPU और GPU में सबसे बड़ा अंतर

GPU और TPU के बीच सबसे बड़ा अंतर इनके डिजाइन का है. GPU को कई तरह के parallel computing tasks के लिए बनाया गया है जबकि TPU को AI और neural network calculations को तेज करने के लिए तैयार किया गया है.

GPU ज्यादा flexible होता है. इसका इस्तेमाल गेमिंग, ग्राफिक्स, AI, वीडियो और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है. वहीं TPU का फोकस machine learning और AI workloads पर रहता है.

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AI के लिए कौन ज्यादा तेज?

आपको बता दें कि AI का मॉडल, डेटा का साइज, इस्तेमाल होने वाला फ्रेमवर्क और काम का तरीका तय करता है कि GPU या TPU में से कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा.

बड़े और खास AI workloads में TPU काफी प्रभावी होता है जबकि अलग-अलग टाइप के AI मॉडल और एक्सपेरिमेंट के लिए GPU ज्यादा आसान रहता है. यही वजह है कि AI कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों तरह के hardware का इस्तेमाल करती हैं.

कौन है ज्यादा बेहतर

GPU और TPU में किसी एक को हर कंडिशन में बेहतर नहीं कहा जा सकता है. GPU की सबसे बड़ी ताकत उसकी flexibility है जबकि TPU की ताकत AI के लिए उसका specialized design है.

अगर आपको अलग-अलग तरह के computing tasks करने हैं और ज्यादा flexibility चाहिए तो GPU आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. वहीं बड़े AI workloads के लिए optimized infrastructure चाहिए तो TPU काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 01 Sep 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
GPU TECH NEWS HINDI
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