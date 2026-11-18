बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार (18 नवंबर, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को प्रस्तावित बिहार दौरे को लेकर 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का भी भ्रमण किया.

सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार की धरती पर आएंगे और नीतीश सेतु का उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित करेंगे. इसके साथ ही विभिन्न विभागों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे.

उन्होंने कहा कि 'नीतीश सेतु' समृद्ध बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता एक ऐतिहासिक कदम है. यह पुल राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा. इसके निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी.

2012 से प्रयासरत थे नीतीश कुमार: सीएम सम्राट

मुख्यमंत्री ने पुल के निर्माण से जुड़े राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2012 से इस पुल के निर्माण के लिए लगातार प्रयास किए थे. उन्हें याद है कि सुल्तानगंज-अगुवानी पुल के निर्माण के लिए भी उन्होंने नीतीश कुमार से लगातार आग्रह किया था, जिसकी स्वीकृति वर्ष 2013 में मिली थी.

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'नीतीश कुमार ने जनता से किया था वादा'

उन्होंने कहा, "उस समय यहां से सतीश विधायक थे और वे भी विधानसभा में पुल निर्माण को लेकर लगातार सवाल उठाते थे. वर्ष 2010 के चुनाव में यहां आयोजित सभा के दौरान नीतीश कुमार ने जनता से पुल बनाने का वादा किया था."

सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नाम पर इस पुल का नामकरण किए जाने पर उन्हें गर्व और खुशी है. पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार की निरंतर सेवा की है. उनके योगदान के प्रति पुल का नामकरण एक छोटा सा प्रयास है. उन्होंने कहा कि 'नीतीश सेतु' बिहार के विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं.

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