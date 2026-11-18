Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple ने साइबर हमले से इंकार, गूगल भी प्रभावित.

Apple Services Outage : टेक्नोलॉजी पर बढ़ती निर्भरता के बीच एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी कई जरूरी सेवाओं को प्रभावित कर सकती है. 17 नवंबर 2026 को Apple के यूजर्स को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा, जब कंपनी की कई सर्विसेज अचानक काम करना बंद कर गईं. iCloud, App Store, Apple Pay और Apple Support समेत कई प्लेटफॉर्म पर लोगों को लॉगिन करने, अकाउंट एक्सेस करने और पेमेंट से जुड़े कामों में दिक्कत हुई.

वहीं Google की कुछ सेवाओं को यूज करने वाले यूजर्स ने भी परेशानी की शिकायत की, हालांकि Apple ने साफ किया कि इस आउटेज की वजह कोई साइबर हमला नहीं, बल्कि कंपनी का इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट था. तो आइए जानते हैं कि Apple की सर्विसेज कैसे ठप हुई और यूजर्स को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा.

Apple की सर्विसेज कैसे ठप हुई?

Apple के मुताबिक, कंपनी के एक इंटरनल अपडेट के चलते उसकी कई सेवाओं में तकनीकी दिक्कत आ गई थी. इसके कारण यूजर्स को Apple अकाउंट में साइन इन करने, क्लाउड सर्विस यूज करने और नए डिवाइस एक्टिवेट करने में परेशानी हुई. Apple Wallet, Apple Music और Apple Pay को लेकर भी शिकायतें सामने आईं. कई यूजर्स को बार-बार कनेक्शन एरर और वेरिफिकेशन फेल होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा. कंपनी ने बताया कि उसकी ज्यादातर सेवाएं दोबारा काम करने लगी थीं, जबकि बाकी सिस्टम को भी जल्द ऑनलाइन लाने की कोशिश जारी थी. Apple ने यह भी साफ किया कि इस घटना का संबंध किसी साइबर हमले से नहीं था.

यूजर्स को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?

आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर दोपहर के समय अचानक शिकायतें बढ़ने लगीं. यूजर्स ने iCloud, App Store और Apple Pay जैसी सेवाओं में परेशानी रिपोर्ट की. कुछ लोगों को अकाउंट में लॉगिन करने में दिक्कत हुई, तो कुछ डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन पूरा नहीं कर पा रहे थे. अमेरिका में दोपहर करीब 12:20 बजे Apple Pay को लेकर लगभग 2,300 शिकायतें दर्ज की गईं. वहीं iCloud में परेशानी की शिकायतें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर करीब 1,800 तक पहुंच गईं.

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Google की सेवाओं में भी आई परेशानी

Apple के अलावा Google की सेवाओं को लेकर भी लोगों ने शिकायतें कीं. Gmail, Google Search और अकाउंट साइन-इन में दिक्कत होने की रिपोर्ट सामने आई. यूजर्स को ईमेल एक्सेस करने, अकाउंट में लॉगिन करने और कुछ ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ने में परेशानी हुई, हालांकि इन समस्याओं की असल वजह और इनके प्रभाव का दायरा साफ नहीं हो सका.

लगातार सामने आ रही तकनीकी गड़बड़ियां

पिछले कुछ दिनों में कई बड़ी टेक कंपनियों की सेवाएं ठप हुई हैं. Microsoft की सेवाएं प्रभावित होने से Outlook समेत कई प्रोडक्ट बंद हुए थे. इसके बाद अब Apple की कई सर्विसेज ने अचानक काम करना बंद कर दिया. इन घटनाओं के पीछे कंपनियों ने साइबर हमले की पुष्टि नहीं की है.

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