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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple Watch हर 5 सेकंड में हार्ट रेट नापेगी, क्या है इतनी स्पीड की वजह?

Apple Watch हर 5 सेकंड में हार्ट रेट नापेगी, क्या है इतनी स्पीड की वजह?

Apple Watch Series 12 और Ultra 4 अब हर 5 सेकंड में हार्ट रेट रिकॉर्ड करेंगे. नए ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल सेंसर की मदद से ज्यादा सटीक और लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग संभव होगी.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 11 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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Apple ने नई Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 को मार्केट में लॉन्च किया है. इस बार एप्पल वॉच में कंपनी ने हेल्थ ट्रैकिंग को पहले से ज्यादा तेज कर दिया है. इन दोनों स्मार्टवॉच में अब बैकग्राउंड हार्ट रेट रीडिंग हर 5 सेकंड में ली जाएगी. Apple के मुताबिक, ये अब तक Apple Watch में की गई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली बैकग्राउंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग है.

पहले कितनी बार होती थी हार्ट रेट की जांच?

जानकारी के अनुसार, नई Series 12 और Ultra 4 से पहले Apple Watch का बैकग्राउंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार डेटा इकट्ठा करता था लेकिन रीडिंग कम अंतराल पर रिपोर्ट होती थी. Apple के दस्तावेज के मुताबिक, पुराने बैकग्राउंड एल्गोरिदम में नॉर्मल कंडिशन में लगभग हर 5 मिनट में हार्ट रेट की रीडिंग रिपोर्ट की जाती थी. अब हर 5 सेकंड में रीडिंग मिलने का मतलब है कि वॉच दिनभर में शरीर के हार्ट रेट में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों को ज्यादा बारीकी से पकड़ सकेगी.

इतनी तेज रीडिंग की वजह क्या है?

इसके पीछे Apple का नया Health Sensing System है. Series 12 और Ultra 4 में नए ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल हार्ट सेंसर दिए गए हैं. साथ ही ऑप्टिकल सेंसर में पहले से बड़े और ज्यादा पावर-एफिशिएंट ग्रीन LED का इस्तेमाल किया गया है.

ऑप्टिकल सेंसर Photoplethysmography (PPG) टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसमें LED रोशनी स्किन पर डाली जाती है और सेंसर ये देखता है कि कलाई में ब्लड फ्लो के साथ रोशनी में कितना बदलाव हो रहा है. इसी पैटर्न से हार्ट रेट का अंदाजा लगाया जाता है.

सिर्फ ज्यादा डेटा लेना ही मकसद नहीं

हर 5 सेकंड में हार्ट रेट रिकॉर्ड करने का फायदा सिर्फ ज्यादा आंकड़े जमा करना नहीं है. इससे Apple Watch को यूजर की फिटनेस और शरीर की कंडिशन में होने वाले बदलावों की ज्यादा क्लियर तस्वीर मिल सकती है.

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Apple का कहना है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रीडिंग से Exercise और Move Activity की गणना भी ज्यादा सटीक होती है. यूजर नई वॉच फेस complication के जरिए रियल-टाइम हार्ट रेट को भी आसानी से देख सकेगा.

HRV भी होगा ज्यादा बार रिकॉर्ड

नई सिस्टम की खासियत सिर्फ हार्ट रेट तक सीमित नहीं है. Series 12 और Ultra 4 में Heart Rate Variability (HRV) की रीडिंग भी पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बार ली जाएगी. Apple के मुताबिक, HRV अब हर 5 मिनट तक मापी जा सकती है यानी पिछली जनरेशन के मुकाबले में इसकी फ्रीक्वेंसी 24 गुना तक बढ़ाई गई है.

HRV का इस्तेमाल शरीर के तनाव और रिकवरी जैसे संकेतों को समझने में किया जा सकता है. इसी डेटा को नई Readiness और Vitals फीचर्स के साथ इस्तेमाल किया जाएगा.

क्या हर 5 सेकंड की रीडिंग मेडिकल जांच है?

ऐसा बिलकुल नहीं है. दरअसल, हर 5 सेकंड में रीडिंग मिलने का मतलब ये नहीं है कि Apple Watch मेडिकल-ग्रेड जांच का ऑप्शन बन गई है. सेंसर की सटीकता पर वॉच की फिटिंग, स्किन में ब्लड फ्लो, टेंपरेचर, टैटू और शरीर की एक्टिविटी जैसे कई कारणों का असर पड़ सकता है. यानी Apple का मकसद ज्यादा तेजी से डेटा जुटाकर शरीर में होने वाले बदलावों को बेहतर तरीके से समझना है, न कि डॉक्टर की जांच को बदलना.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Apple Watch TECH NEWS HINDI
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